ȚINUTA TRANSPARENTĂ CU CARE LOREDANA GROZA A ATRAS TOATE PRIVIRILE LA PETRECEREA DE ZIUA EI

Loredana Groza a împlinit recent vârsta de 55 de ani. Cântăreața a organizat o petrecere fastuoasă de ziua ei, unde a avut alături mai multe vedete, printre care Andreea Esca, Iulia Vântur și Tania Budi.

Loredana Groza a atras toate privirile, ca de fiecare dată, cu o ținută îndrăzneață, care i-a pus în evidență silueta. A ales să poarte de ziua ei un set transparent, format dintr-o bluză lejeră și pantaloni largi.

Sandalele cu platformă au completat perfect întreaga apariție, iar accesoriile au adus un plus de eleganță look-ului. „Mulțumesc tututor! Vă iubesc sincer din tot eul meu. Ziua de ieri a marcat sfârsitul unui an plin de lucruri minunate şi de oameni şi mai minunați. Nu am apucat să răspund tuturor, dar dragostea mea merge către voi toți!”, este mesajul pe care artista l-a transmis pe Instagram.

Fanii au apreciat imaginile și au lăsat comentarii de laudă: „Nu știu ce faci, dar sigur arăți mai bine că la 18 ani!! ???????? La mulți ani!/ La mulți ani frumoși și fericiți de ziua dumneavoastră doamna Loredana Groza! Să fiți fericită și sănătoasă lângă cei dragi dumneavoastră, fata, familia, prietenii”.

Sursa: Tabu.RO