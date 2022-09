Tora Vasilescu, revoltată după ce a primit factura la curent

Tora Vasilescu s-a alăturat şi ea vedetelor care au primit facturi uriaşe la energie electrică. Actrița spune că nu-i ajunge pensia pentru a o plăti.

Ultima factură primită de Tora Vasilescu la energie electrică este de 7.000 de lei. Ea a susținut că are o pensie care nu acoperă nici măcar jumătate din sumă. „România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Tora Vasilescu are de plătit o factură de 7000 lei

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru. O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, a declarat Tora Vasilescu pentru fanatik.ro.

„Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele”, a mai spus actrița.

În ultima perioadă, Tora Vasilescu a avut ca principală sursă de venit pensia, nu a mai participat nici la spectacole, nici la diferite emisiuni.