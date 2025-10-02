TRUPA ONE DIRECTION ESTE DIN NOU ÎN DOLIU, LA UN AN DE LA DECESUL LUI LIAM PAYNE

Trupa One Direction este din nou lovită de tragedie. Coregraful Paul Roberts, cel care a lucrat îndeaproape cu trupa și cu Harry Styles pe parcursul anilor, a încetat din viață la vârsta de 52 de ani, după o luptă grea cu boala.

Vestea a fost confirmată de partenerul său, regizorul și fotograful Phil Griffin, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. „Ieri-seară, după o luptă curajoasă cu cancerul, Paul Roberts s-a stins liniștit, acasă, înconjurat de familie. Plecarea lui, asemenea vieții, a fost plină de grație. Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul de familie.

Paul Roberts a fost unul dintre cei mai apreciați coregrafi din industria muzicală britanică. El avea o carieră de peste 25 de ani. În „familia” One Direction, el era mai mult decât un colaborator: era parte din echipă! Paul Roberts a creat coregrafii pentru videoclipurile „Best Song Ever” și „Kiss You”, două dintre cele mai vizionate și iubite materiale video ale trupei. După despărțirea One Direction, Paul Roberts a continuat să colaboreze cu Harry Styles, semnând coregrafia pentru videoclipul „Treat People With Kindness”, în care artistul dansează într-un duet spectaculos cu actrița Phoebe Waller-Bridge.

A avut colaborări cu artiști consacrați precum Spice Girls, Emma Bunton, Craig David, Sophie Ellis-Bextor, dar și nume internaționale ca Ed Sheeran, Katy Perry sau Paul McCartney. Contribuțiile sale au marcat spectacole live, videoclipuri și campanii artistice care au rămas memorabile pentru public.

Moartea lui Paul Roberts vine la doar un an după tragedia care a zguduit trupa, când Liam Payne și-a pierdut viața în octombrie 2024, după o cădere accidentală de la balconul unui hotel din Buenos Aires. Dispariția sa a lăsat un gol uriaș în rândul fanilor și al colegilor de trupă.

Sursa: Tabu.RO