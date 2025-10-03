TRUPA TAXI A LANSAT MELODIA „CÂND RINOCERII”. ÎN VIDEOCLIP APAR ZECI DE VEDETE – VIDEO

Trupa Taxi a lansat piesa „Când Rinocerii”, iar printre zecile de personalități care apar în videoclip se numără nume mari din lumea teatrului, literaturii, jurnalismului, dar și sportului.

Melodia este cântată de solistul Dan Teodorescu dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi care apar în videoclipul piesei.

Printre acestea se numără Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

„Am fost inspirat, în mod evident, de piesa de teatru Rinocerii, de Eugen Ionescu. Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarităţi, sugestii sau reclamaţii, vă rog să vă adresaţi autorului piesei”, a scris Dan Teodorescu pe Facebook. „Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova”, a mai scris solistul.

