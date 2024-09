Tzancă Uraganu, atac la adresa lui Ion Țiriac

Tzancă Uraganu intervine în problema sinistraților din Galați și îi atacă pe miliardarii româniei, care nu au intervenit cu ajutoare pentru aceștia, într-un videoclip postat pe platforma TikTok. În deschiderea videoclipului, Tzancă are numai cuvinte de laudă pentru Gigi Becali, care, ca de fiecare dată, intervine să îi ajute pe cei aflați în necaz.

„Cum se poate ca domnul Becali să intervină el de fiecare dată? Cum? Voi vă dați seama ce om e el pentru lumea asta?”, a precizat manelistul.

Apoi, manelistul lansează un atac virulent la adresa oamenilor foarte bogați din România, cu o subtilă referire la Ion Țiriac, despre care nu s-a spus deloc în spațiul public că ar fi ajutat vreo persoană afectată de viiturile din Galați.

”Băi, asta nu pot să înțeleg. Am 80 de ani, de exemplu, am sute de milioane de euro, poate mai mult, și să nu fac și eu câteva case la oamenii aceștia care plâng?”, a spus interpretul.

Cunoscutul interpret a vorbit și despre cazurile în care el, deși nu are o avere care să ajungă la nivelul celor mai mari afaceriști ai țării noastre, a încercat să ajute oamenii cum a putut el mai bine.

„Eu unul nu vreau să mă dau ăla care am ajutat și am făcut, dar am făcut și eu ce-am putut am ajutat și eu săraci, oameni bolnavi, le am luat și eu pastile, tratamente, le-am luat chirii la oamenii care vedeam că sunt în stradă, le-am plătit pe 2-3 luni pe timp de iarnă, le-am trimis lemne. Am trimis și eu jucării, mâncare, la cine am putut. Că și noi avem familie, copii, atâtea.”, a adăugat solistul.

Acesta își încheie declarațiile de pe platforma de socializare cu un gust amar, făcând o trimitere la soarta pe care a avut-o Irinel Columbeanu. Fostul afacerist a ajuns, de la o avere de zeci de milioane de euro, să trăiască la un azil de bătrâni.

„Dar unii oameni, miliardari care au 70-80 de ani și sute de milioane de euro și nu s-a auzit nimic de voi să ajutați și voi pe cineva. Ați văzut domnul Columbeanu, să nu uitați, da? Viața e și așa și așa. Și pe domnul Columbeanu eram supărat dar am aflat că a ajutat și el cât de cât, nu la nivelul la care trebuia, și viața a ajuns în punctul ăsta. Care e problema sa ajutați și voi, milionarii României? Trăiți mai mult, sărăciți? Ce să mai zicem de domnul Becali? Ați văzut și voi TikTokurile cu bătrânii care au apărut, puteți să stați așa? Mă chinui de 3 zile să dau de o femeie de acolo că am văzut cum plângea.”, își încheie declarația Tzancă.

Sursa: Tabu.RO