ULTIMA ORĂ: CĂLIN GEORGESCU A DEPUS PETIȚII LA CSM ÎMPOTRIVA LUI NICUȘOR DAN ȘI A LUI ALEXANDRU MURARU. ACUZAȚII GRAVE DE INGERINȚE ÎN JUSTIȚIE – DOCUMENTE

Cele două petiții au la bază o serie de argumente formulate de avocații liderului suveranist împotriva lui Nicușor Dan, dar și a lui Alexandru Muraru, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru, care a consultat documentele.

Cei doi ar fi distrus prezumția de nevinovăție, implicându-se în actul de justiție și exercitând presiuni și ingerințe.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a sesizat Parchetul și a cerut arestarea sa, pe motiv că ar fi schițat salutul legionar.