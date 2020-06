Un celebru personaj de desene animate este homosexual. Fanii sunt șocați!

Nickelodeon a sugerat într-o postare pe Twitter, că personajul SpongeBob SquarePants este de fapt homosexual, dezvăluire care a venit ca suport pentru parada LGBTQ+.

„Sărbătorind #Pride cu comunitatea LGBTQ+ și aliații lor în această lună și în fiecare lună”, a scris Nickelodeon pe Twitter.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020