Un nou copil pentru Anca Serea: „Ador să fiu mamă”

Anca Serea a mărturisit că ea și soțul ei își mai doresc copii. Momentan trebuie să își rezolve anemia severă, în urma căreia a și avut stări de leșin în repetate rânduri.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

Toți copiii Ancăi Serea au nume biblice: David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leah. Din acest motiv, au apărut speculații în spațiul public în ceea ce privește religia sa. Conform dezvăluirilor sale, vedeta este creștin-ortodoxă.

„Am primit nu o dată întrebarea dacă sunt sectantă, pentru că am ales să fiu mamă nu a unui singur copil, ci a șase. Sunt o persoană normală, ca și voi, căreia pur și simplu îi plac copiii și adoră să fie mamă. Dar religia nu este un subiect de discuție. Mi s-a întâmplat în decursul carierei mele să primesc o mulțime de întrebări pe această temă, uneori formulate sub formă de reproșuri sau acuzații. Deși, am ajuns să nu mă mai las afectată de ele, nu neg faptul că mă deranjează că atât de mulți oameni se gândesc la aceste lucruri și sunt atât de interesați de religia mea”, a scris prezentatoarea, pe blogul său.

La 41 de ani, Anca Serea este mamă a șase copii. Patru dintre aceștia sunt cu Adi Sînă, iar doi copii sunt proveniți din primul său mariaj cu afaceristul Filip Poplingher, care a decedat în anul 2010.