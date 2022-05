Un nou divorț cutremură showbiz-ul! Fosta membră ASIA se desparte de soț

Un nou divorț în showbizul românesc! Anca Neacșu, fosta componentă a trupei ASIA, divorțează de soțul turc, Serkan Yaman, după un mariaj de 10 ani.

Potrivit unui portal de judecată oficial, se pare că Anca Neacșu a fost cea care a depus cererea de divorț, la data de 2 mai, anul acesta.

Primele semne cu privire la faptul că ar exista probleme în relația dintre Anca Neacșu și soțul ei au apărut la începutul acestui an, când blondina nu s-a mai afișat alături de partenerul de viață.

Anca Neacșu a oferit primele declarații, după ce a intentat divorț soțului ei.

,,Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este mai bine. Am fost căsătoriți 10 ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacșu, contactată de Antena Stars.

Se pare că decizia de a pune capăt căsniciei a aparținut amândurora, chiar dacă Anca Neacșu a fost cea care a făcut primul pas spre despărțire și a depus actele de divorț.