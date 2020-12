Un nou membru în familia regală a Marii Britanii. Regina e în al nouălea cer

Nepoata reginei Elisabeta, Zara Tindall, este însărcinată cu al treilea copil. Soțul ei, fostul jucător de rugby Mike Tindall, a dezvăluit fericita veste în timpul unei apariții pe podcastul „The Good, The Bad & The Rugby”, spunând: „A fost o săptămână bună pentru mine, am făcut o mică ecografie săptămâna trecută – al treilea Tindall se află pe drum.”

Regina Elisabeta și Prințul Philip au aflat de sarcina Zarei și sunt încântați de veste, a declarat pentru revista Hello un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham. Cel mai nou Tindall va fi al nouălea strănepot al reginei.

Zara și Mike Tindall

Tindallii au deja două fiice, Mia Grace, în vârstă de 6 ani, și Lena Elizabeth, în vârstă de 2 ani, iar Mike a sugerat că acum speră la un fiu. „De data asta mi-aș dori un băiat. Am două fete. Mi-aș dori un băiat, dar îmi va plăcea orice, fie că e un băiat sau o fată, dar te rog să fii băiat!”, a glumit el.

Mike a menționat că, la momentul interviului pe podcast, el și Zara nu aveau de gând să le spună Miei sau Lenei despre viitorul bebeluș. „Nu i-am spus încă Miei doar pentru că știam că va spune tuturor celor de la școală. Îi vom spune acum după ce am făcut ecografia.”