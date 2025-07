UN NOU MOMENT VIRAL LA CONCERTUL COLDPLAY! CE CUPLU CELEBRU A SURPRINS KISS CAM-UL

După scandalul cu CEO-ul companiei Astronomer și șefa de la Resurse Umane, un nou moment surprins la un concert Coldplay a devenit viral pe rețelele de socializare, adunând milioane de vizualizări.

De data aceasta, kiss cam-ul i-a surprins pe Lionel Messi și frumoasa lui soție, Antonela Roccuzzo.

În 27 iulie 2025, Lionel Messi (38 de ani) și Antonela Roccuzzo (37 de ani) au participat cu cei trei copii ai lor la ultimul concert din SUA al formației Coldplay.

Show-ul care a făcut parte din cadrul turneului „Music of the Spheres” s-a desfășurat la Hard Rock Stadium din Miami.

La un moment dat, Messi și Antoanela au apărut pe ecranul kiss cam, iar stadionul a răsunat de aplauze. Cum era de așteptat, Chris Martin i-a dedicat o serenadă, numindu-l pe Messi „the No. 1 sports person of all time” (n.red cel mai bun sportiv al tuturor timpurilor).

„Ei bine, Leo, fratele meu frumos. Tu și soția ta arătați atât de bine. Mulțumim că ați venit astăzi să vedeți trupa noastră cântând. Cel mai bun sportiv din toate timpurile”, a cântat solistul Coldplay, Chris Martin.

Publicul a reacționat entuziast, scandând „Messi! Messi!”, în momentul în care fotbalistul a fost proiectat pe ecran. Deși inițial a părut surprins, Messi a zâmbit, a salutat mulțimea și a aplaudat în semn de mulțumire. Messi și Antonela au asistat la concert împreună cu cei trei fii ai lor, Thiago, Mateo și Ciro.

Sursa: Tabu.RO