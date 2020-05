Unde a fugit Delia cu familia pe 15 mai

După două luni de izolare în care a ieșit doar prin față blocului și nu a putut să meargă în parc, Delia a recuperat. Pentru că fix pe 15 mai, când toată lumea a putut ieși din casă și pleca în drumeție, solista a plecat și ea cu întreaga familie la aer curat departe de nebunia din București.

Așa că și-a luat soțul, pe Răzvan Munteanu, care îi este și manager, dar și pe sora ei Oana, și au plecat la munte, departe de București, unde ara aer curat. Așa că Delia și ce din familia ei s-au relaxat departe de capitală și au putut să urce pe munte, să se plimbe. Au cules floricele, au cântat și s-au simțit foarte bine împreună. Împreună au uitat de cele două luni în care au stat în casă și s-au gândit, printre altele și la călătoriile peste hotare. Solista se pregătește nu numai de primul concert din seria celor pe care le va susține în pe scena iar fanii o vor privi din mașini. Pe 31 mai, Delia va ține un concert mare, cu public, în București, la Romexpo. Da, se poate și în pandemie, fără să încalce vreo normă de distanțare socială impusă de autorități. Fanii vor asculta și se vor distra din propriile mașini, în fața scenei. Concertul „drive-in” este o premieră în România.

„Fire foarte activă și creativă, Delia nu a suportat perioada această de izolare și a căutat cadrul perfect să revină pe scenă. Va fi, în sfârșit, mai aproape de fani, fizic în fața lor, în cadrul primului concert drive-în de la noi din țară. În locul aglomerației de oameni va fi o parcare plină de mașini. Concertul va fi la fel de spectaculos așa cum artista și-a obișnuit fanii. Totuși, pe scenă se vor lua măsuri stricte de igienă și de distanțare, nu vor mai fi dansatori, doar instrumentiști plasați la 2 metri unul de celălalt”, a spus Adrian Tapciuc, project manager Delia. Capacitatea parcării de la Romexpo e de 350 de mașini, în fiecare mașînă putând sta cel mult trei persoane. Biletele au fost scoase la vânzare pe bilete.deliaofficial.ro și costă între 290 și 990 de lei per mașînă, în funcție de poziția față de scenă și de facilitățile oferite. „Publicul poate să comande mâncare și băutură din mașînă, sunt chelneri care se plimbă printre mașini”, au precizat organizatorii. Spectacolul Deliei va dura 60-70 de minute.

Delia se desparte de cei cu care a lucrat în ultimii 4 ani

În ultimii patru ani, Delia a fost pe val atât în topurile muzicale, cât și în televiziune, fiind jurată la emisiuni precum “iUmor” și “X Factor”. În plus ea avut o colaborare excepțională în industria muzicală cu Global Records, casă de discuri cu cea mai rapidă evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia, AMI, DJ Project, Minelli, Mark Stăm. “Au fost 4 ani frumoși alături de Global Records, cu multă muzică și proiecte de care sunt mândră. Stay tuned for more!”, a mărturisit Delia.

Nici Răzvan Munteanu, soțul și managerul Deliei, nu va mai face parte din managementul diviziei care se ocupă de concerte, evenimente și endorsement de la Global. ”În ultimii 4 ani, m-am implicat în diverse proiecte de la Global: atât dezvoltarea firmei de booking național, endorsement, dar și zona de events și am contribuit la crearea primei agenții de influenceri din România. E timpul că acum să mă focusez pe alte proiecte despre care voi comunica la momentul potrivit, însă voi rămâne aproape de Global pentru colaborări punctuale”, a spus Răzvan Munteanu. ”Le mulțumesc Deliei și lui Răzvan pentru încredere și pentru o colaborare frumoasă și le urez succes mai departe în ceea ce își propun” a spus Lucian Ștefan, CEO Global Records.