UNTOLD 2024 ÎNCEPE JOI. 4 ZILE ȘI 4 NOPȚI DE MUZICĂ ȘI DISTRACȚIE

UNTOLD 2024 are loc în perioada 8 – 11 august. Festivalul de la Cluj-Napoca își deschide porțile joi, la ora 16.00, și va ține până duminică. Sute de mii de fani sunt așteptați să participe la show-urile pregătite de o mulțime de artiști naționali și internaționali.

Peste 200 de artiști naționali și internaționali vor face show în cele 4 zile și 4 nopți de muzică și distracție. La UNTOLD 2024 vei putea să îi întâlnești pe: Louis Tomlinson, Martin Garrix, Tom Grennan, Irina Rimes, Steve Aoki, Lost Frequencies, Zerb, Vama, Sam Smith, Jax Jones, Mahmut Orhan și mulți alții.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD vor ajunge: legenda rock Lenny Kravitz, britanicul Sam Smith, Burna Boy, Louis Tomlinson, trio-ul SwedishHouse Mafia, Martin Garrix, Tom Grennan, duo-ul Dimitri Vegas & Like Mike, brazilianul Alok, Timmy Trumpet, Lost Frequencies și Purple Disco Machine.

Călătoria prin universul UNTOLD va oferi momente live și DJ set-uri în exclusivitate de la Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo.

Scena Galaxy este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground: FISHER, Carl Cox, Solomun, Black Coffee, Stephan Bodzin, Sara Bluma, Gordo, Cezar, Prâslea, Mihigh, Nusha, Akos, Marwan Dua, Charlie, Priku b2b Arapu, SIT, Deaf Jules, Mahony, Persic, SIT.

De la hip-hop, trap, dubstep sau drum’n’bass, până la genuri experimentale, scena Alchemy este pregătită pentru show-urile celor mai cunoscuți artiști naționali și internaționali: Netsky, Andy C, Killa Fonic, Grasu XXL, PUYA, Guess Who, Șatra B.E.N.Z., Aerozen, Azteca, Bad & Boujee, Calinacho, Candyboii X Solomon, Dub Fx Feat. Woodnote, Faust, Funky Drop, Hedex, HVNDS, Ian, IDK, Jeru The Damaja, Klu b2b Zo, M.G.L., Macanache, Marko Glass Ft. BVCOVIA, Og Eastbull, Oscar, Petre Ștefan, Phunk B, Rava, Satoshi, Ștefan Costea X George Pitariu, Vescan, Vlad Flueraru, Yny Sebi.

Scena Fortune reprezintă o destinație perfectă pentru toți fanii trance care doresc să se conecteze cu muzica și să se bucure de o experiență uplifting în cadrul festivalului UNTOLD, alături de: Ahmed Helmy, Ahmed Romel, Airwave, Alex M.O.R.P.H., Artento Divini, Asteroid, Avao, Ben Gold, Bogdan Vix, Cold Blue, D-Block & S-Te-Fan, Daxson, Dim3nsion, Dj T.H., Exolight, Factor B, Giuseppe Ottaviani,Hel:Sløwed, Indecent Noise, John O’Callaghan, Laura Van Dam, Luke Bond, Maddix, Markus Schulz, Nifra, Nikolauss, Omar Sherif, Ontune, Paul Denton, Philippe El Sisi, Ram & Richard Durand Pres. Digital Culture, Roger Shah, Ruben De Ronde, Somna, Suncatcher, Sunny Lax, Talla 2xlc Pres. Rraw!, Tekno, The WLT, Tim Clark, Xijaro & Pitch.

Fanii deep house, tech house și chill house se vor bucura de show-uri magice la scena Daydreaming, alături de: Arapu b2b Priku, Bora Uzer, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub Fx, Woodnote), Giz, Glauco Di Mambro, Guy Gerber, Henrik Schwarz Live, Hraach Live, Igor Marijuan, Jan Blomqvist, Julian M, Maga, Marwan Dua, Mihai Popoviciu, Oceanvs Orientalis, Paax (Tulum), Powel, Rampue Live, Rhem, Rodriguez Jr. Live, Sarah Kreis, Satori, Sébastien Léger b2b Tim Green, Sarah Kreis, Seen Vybe, Shimza, Stavroz Dj Set, Three Less One, Tooker Live, Viken Arman b2b Matthew Dekay, Vizan, Yokoo B2b Nico Stojan.

Abonamentul pentru cele 4 zile de festival costă 1096, 20 de lei, un bilet pentru ziua de joi costă 493, un bilet pentru ziua de vineri e 551, pentru sâmbătă 551, iar pentru duminică 493. La categoria VIP Mainstage & Galaxy Backstage costă 1740.00 Lei.

Sursa: Tabu.RO