VÂRSTA PERFECTĂ PENTRU A TE CĂSĂTORI, POTRIVIT CERCETĂRILOR

În încercarea de a identifica vârsta optimă pentru căsătorie, un algoritm sugerează că, din punct de vedere matematic și științific, vârsta ideală pentru acest pas este de 26 de ani, relatează Your Tango.

Comparativ cu media națională, statisticile arată că vârsta medie de căsătorie este de 28 de ani pentru femei și 30 de ani pentru bărbați. Pe baza acestor date, se poate concluziona că vârsta de 26 de ani este considerată ideală pentru căsătorie, conform „regulii celor 37%”.

26 de ani – vârsta potrivită pentru a te așeza la casa ta, conform „regulii de 37%”

Teoria provine din cartea „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions”, scrisă de jurnalistul Brian Christian și cercetătorul cognitiv Tom Griffiths. Conform autorilor, cele mai bune decizii se iau după ce au fost analizate 37% dintre opțiunile disponibile. Au folosit ca exemplu procesul de selecție pentru un loc de muncă, argumentând că după ce ai evaluat 37% dintre candidați, este rațional să alegi un candidat calificat fără a continua căutarea.

Evaluarea oferă suficientă informație pentru a lua o decizie bine fundamentată, fără a risca să devii copleșit de opțiuni. Aceeași regulă se poate aplica și în alegerea unui partener de viață. Studiile arată că oamenii caută, în general, dragostea între 18 și 40 de ani, iar 37% din acest interval reprezintă vârsta de 26 de ani. După această vârstă, se consideră că șansele de a găsi un partener de calitate încep să scadă.

Alți specialiștii înclină spre sfârșitul celei de-a doua decade, pentru un mariaj reușit

Mulți experți consideră însă că sfârșitul decadei a doua este perioada ideală pentru căsătorie. Psihologul Wyatt Fisher sugerează că, până la această vârstă, majoritatea oamenilor și-au finalizat educația și au început o carieră stabilă. Nu puțini sunt cei care subliniază importanța așteptării până la maturizarea completă a creierului uman, care nu are loc înainte de vârsta de 25 de ani, pentru a lua o decizie fundamentată în alegerea partenerului de viață.

Este recomandat să aștepți până la acest prag de vârstă, pentru a trece prin diverse provocări alături de partener și a le depăși împreună. Experiențele precum distanța fizică, studiile în străinătate sau gestionarea a două locuri de muncă oferă o perspectivă asupra modului în care cuplul face față stresului. Este esențial să dezvoltați strategii eficiente de gestionare a conflictelor, necesare pentru o relație stabilă și de succes pe termen lung, mai spun specialiștii.

La 28 de ani femeile știu ce vor, iar la 32 de ani bărbații sunt mai responsabili

O terapeută de cuplu din SUA, Weena Cullins, susține că vârsta ideală pentru căsătorie diferă între bărbați și femei. Conform observațiilor sale clinice, pentru femei, vârsta optimă este 28 de ani, când ele au dobândit o bună auto-conștientizare și încredere în alegerea partenerului. La această vârstă, majoritatea femeilor și-au conturat identitatea personală și profesională, au explorat trăsăturile pe care le caută într-un partener și au învățat din experiențele relațiilor anterioare. Acest interval de timp le-a permis, de asemenea, să își consolideze cariera și să experimenteze independența înainte de a se căsători.

Pentru bărbați, Weena Cullins consideră că vârsta ideală este 32 de ani. Această perioadă le oferă oportunitatea de a se stabili profesional și de a avansa în carieră. De asemenea, le permite să se dezvolte social și emoțional, trăind pe cont propriu și acumulând experiențe în relații. La 32 de ani, majoritatea bărbaților au o perspectivă mai realistă asupra căsniciei și a rolului lor ca părinți, ceea ce contribuie la sănătatea pe termen lung a relației.

