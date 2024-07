VERDICT ÎN CAZUL DANEI ROBA! CE PEDEAPSĂ A PRIMIT DANIEL BALACIU

Magistrații au stabilit pedeapsa pentru Daniel Balanciu, după atacul violent care a fost la un pas de a-i lua viața Danei Roba.

Ea a fost atacată cu un cuțit și doar o minune a făcut ca aceasta să supraviețuiască și să își revină aproape în totalitate.

Astăzi s-a dat verdictul în cazul lui Daniel Balaciu, după ce anul trecut se afla că Dana Roba a fost bătută cu bestialitate cu un ciocan de acesta. Magistrații Tribunalului Timiș au decis, în primă instanță, ca bărbatul, fost jandarm și arbitru de fotbal, să fie condamnat la 7 ani de închisoare cu executare, dar și la plata unor despăgubiri de 90.000 de euro.

I s-a interzis totodată să se apropie la o distanţă mai mică de 50 de metri de fosta sa soție, cu excepţia cazurilor când comunicarea sau apropierea de aceasta este necesitată de exercitarea de către inculpat a drepturilor părinteşti privindu-le pe fiicele lor minore, pe o perioadă de 3 ani calculaţi după data executării pedepsei închisorii.

„Condamnă inculpatul Balaciu-Daniel Remus la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de violență în familie în modalitatea omorului, cu executare în regim de detenție(…) Se aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a comunica și de a se apropia la o distanță mai mică de 50 de metri de persoana vătămată Balaciu Daniela, cu excepția cazurilor când comunicarea sau apropierea de persoana vătămată este necesitată de exercitarea de către inculpat a drepturilor părintești privind minorele Balaciu Chantal-Luiza și Balaciu Celine-Casandra și dreptul de a se apropia la o distanță mai mică de 50 de metri de locuința și locul muncă al persoanei vătămate, cu excepția cazurilor când apropierea este necesitată de exercitarea de către inculpat a drepturilor părintești(…), pe o perioadă de 3 ani calculați de la data executării pedepsei închisorii”, conform portal.just.ro.

Portalul instanței de judecată mai precizează: „Obligă inculpatul Balaciu Daniel-Remus la plata sumei de 80.000 de euro cu titlu de daune morale. Respinge, in rest, pretentille partii civile. In temeiul art. 397 alin. 1, art. 25 CPP, raportat la art. 1391 alin. 2 Cod civil respinge actinea civilã formulat prin reprezentant legal, pentru partile civile Balaciu Celine Casandra si Balaciu Chantal Luiza. In temeiul art. 397 alin. 1, art. 25 CPP, raportat la art. 1357 gi urm C. civ., art. 49 alin.1 si art.50 alin.1 din Legea nr. 136/1995, admite actinea civil formulat de partea civilă Spitalul Clinic Judetean de Urgent „Pius Brinzeu” Timisoara, cu sediul în Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 156, jud. Timis, si obliga inculpatul la plata către partea civil a sumei de 15.230,22 de lei reprezentând daune materiale. In temeiul art. 276 alin. 1 CPP, oblig inculpatul la plata către partea civila Balaciu Daniela a sumei de 28.000 de lei cu titlu de cheltuiala judiciara facuta de parte. În temeiul art. 274 alin. 1 CPP, obligã inculpatul la plata sumei de 7000 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare”.

Reamintim că, în dimineața zilei de 5 iunie, anul trecut, între Daniel Balaciu și soția sa a avut loc un conflict violent ce a degenerat, bărbatul lovind-o pe femeie cu un ciocan, în timp ce dormea, în zona corpului și în cap, provocându-i leziuni groaznice ce i-au pus viața în pericol.

Dana Roba, devenită celebră în timpul relației pe care a avut-o cu Nicole Guță, a fost desfigurată în urma bătăii. A suferit multiple intervenții chirurgicale de reconstucție a craniului, traume psihice și sechele. În urma leziunilor, Dana Roba necesită reconstrucția sinusurilor, pierzându-și total simțul olfactiv și gustul, fără nicio speranță de revenire. Make-up artista solicitase, inițial, 200.000 de euro daune morale și 20.000 de euro daune materiale, dar instanța a stabilit o altă sumă.

Sursa: Tabu.RO