Viviana Sposub, adevărul despre problemele din relația cu George Burcea. De ce nu se pot căsători

George Burcea și Viviana Sposub formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Cei doi s-au întâlnit pe platourile de filmare de la emisiunea Ferma, la puțin timp după ce actorul se despărțise de Andreea Bălan.

Recent, Viviana a vorbit despre relația ei, dar și despre viața profesională. Aceasta recunoaște că se simte foarte bine cu George și că această relație i-a adus multe lucruri bune. De asemenea, susține că se vede toată viața alături de actor.

„Având în vedere că mă simt atât de bine în relaţia asta, mă văd alături de George toată viaţa. Dar nu cred că este grabă! El mai are nişte treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduieşte pe toate fix cum este nevoie. Atunci noi nu am realizat asta, dar când am ajuns acasă şi ne-am împărtăşit gândurile, trăirile, ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit şi am făcut cunoştinţă, s-a produs extorsiunea’. Nu ştiu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar ştiu că ce am simţit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”, a declarat Viviana Sposub pentru okmagazine.

Viviana neagă existența unor probleme în cuplu și susține că relația ei cu fostul soț al Andreei Bălan nu este una perfectă, ci doar una normală, cu trăiri și sentimente intese și reale.

„Presa scrie multe, eu m-am obişnuit cu asta. Pot spune doar că relaţia noastră este o relaţie normală, sănătoasă, cu multă pasiune. Încercăm să ne bucurăm pe cât posibil de această chimie şi să rezolvăm cât mai repede şi cât mai frumos orice problemă sau discuţie apare vreodată între noi”, a mai spus bruneta.