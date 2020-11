Vladimir Găitan a murit! Actorul a suferit 30 de ani de cancer

Îndrăgitul actor de film, teatru și televiziune a plecat dintre noi pe 10 noiembrie la vârstă de 73 de ani. În ultimii ani s-a retras de pe scenă, iar puțini știu că actorul Vladimir Găitan a suferit de cancer de piele și doctorii nu i-au dat multe șanse, astfel că i-au spus că moare după câteva luni.

Culmea, în ultimii ani, ultimele sale roluri în filme și seriale de televiziune au fost în roluri de doctori, pînă s-a retras. Ultimele sale apariții publice au fost la Premiile Gopo sau la petrecerile date de Teatrul de Comedie la aniversare sau atunci când s-au dezvelit pietrele memoriale în fața teatrului. Actorul a vorbit de multe ori de e greutăţile cu care s-a confruntat și a povestit de multe ori că pensia mică l-a determinat să se reîntoarcă pe scenă. Găitan s-a arătat dezamăgit de felul în care sunt trataţi actorii în România şi a vorbit despre greutăţile cu care se confruntă. “Tot ce-mi doresc este să pot să îmbătrânesc frumos, să mă pot bucura de copii şi de nepoţi. Dar, asta este tot mai greu. Odată cu plecarea noastră asist la o tabloitizare a meseriei de actor.

Regret că m-am întors în teatru. Am ieşit cu o pensie mizerabilă, de 1.300 de lei. Între timp mi-a fost mărită şi am înţeles că am ajuns la o pensie de 1.500. Mi-ar mai trebui o pensie ca să îmi pot acoperi cheltuielile pe medicamente”, a declarat Vladimir Găitan într-un interviu. Actorul a dezvăluit că de peste 30 de ani suferea de o boală cumplită a sângelui şi că pentru a supravieţui are nevoie de medicamente îngrozitor de scumpe. “Am o boală, un fel de cancer al sângelui, cu care mă lupt de peste 30 de ani. Medicamentele necesare sunt foarte scumpe. Mi-aş dori să plec în vacanţe, să mă bucur de pensie, dar nu am cum. Am ales să mai urc pe scenă pentru a mă putea întreţine financiar”, a mai spus Găitan. Pe 2 februarie 2021 actorul ar fi implinit 74 de ani. „Simt că sfârşitul îmi e aproape, de aceea nu vreau să ratez aniversarea teatrului, un eveniment de o asemenea anvergură. Iubesc acest teatru şi am fost ani de zile pe scena lui. Mă bucur că aici joacă şi fiica mea. Când am debutat a fost angajat şi un pompier, care la o primă repetiţie s-a urcat pe scenă şi i-a luat ţigara din gură unui coleg. A fost imediat dat afară că a îndrăznit aşa ceva. Mă bucur că am jucat ani de zile în piese importante pe scena teatrului şi că nu am fost uitat”, a povestit refretatul maestrul.