VLĂDUŢA LUPĂU, ÎNSĂRCINATĂ PENTRU A TREIA OARĂ?! VEDETA A APĂRUT CU O BURTICĂ SUSPECTĂ LA VEDERE

„Vine al treilea bebe?”, a fost una dintre întrebările pe care le-a primit Vlăduța Lupău pe internet, după ce a apărut într-o ținută care lăsa la vedere o burtică despre care lumea a crezut că este de gravidă.

Pentru a satisface din curiozitățile fanilor ei, Vlăduța Lupău a postat un clip video pe TikTok prin care anunță că nu este însărcinată și că, la primele două sarcini ale ei, a reușit să țină totul secret timp de șase luni. Ceea ce ar putea să facă și în cazul unei a treia sarcini!

Mai mult decât atât, cântăreața a precizat pe internet că are burtică, așa cum au și alte mămici, deoarece acesta este un lucru normal pentru o femeie care a adus pe lume deja doi copii.

„Măi, dragilor… Nu sunt însărcinată! O să vă și arăt, ca să fie așa, pe dovedite, că sunt doar… grasă! Nu sunt, ia uitați-vă. Arăt țiplă, doar că o mămică care are doi copii născuți, 3, 4, 5, 1, câți vreți voi, este normal să rămână cu puțină burtă, că suntem femei care am născut. Înainte eram trasă prin inel și eu, dar acum, na… Am și eu o vârstă, am și eu doi copii acasă, am avut două sarcini. Acum, lăsând gluma la o parte, este normal să rămâi cu puțină burtică după sarcină, indiferent că este 1, 2, 3, 4, 100… Ceea ce nu mă deranjează deloc și într-adevăr, dacă peste zi am mâncat mai mult sau seara am băut… Nu știu, mă mai balonez și eu, ca orice om normal și ca orice femeie.

Așa s-a potrivit, că eram cu acea rochiță care aici era cu corset, acolo se vedea… Nu știu, se vedea ceva mai umflat, cred că sarmalele sau ce am mâncat înainte, dar vă mai zic o chestie: eu, când am fost însărcinată, nu am purtat haine strâmte, ca să vă prindeți voi din 2-3 postări. Adică până am anunțat eu oficial, ceea ce s-a întâmplat pe la șase luni, a durat ceva și am umblat doar în haine largi. Adică nu v-ați prins deloc! Ce credeți, că acum, dacă aș fi însărcinată sau ceva, aș umbla în maiouri? Acestea fiind zise, sper că v-am lămurit și, dacă o să rămân însărcinată, cine știe, că niciodată să nu spui niciodată, deși eu sunt perfect cu doi copii, că se zice că unul e prea puțin, doi sunt prea mulți… N-o să vă prindeți voi așa cu una cu două”, a spus Vlăduța Lupău pe TikTok.

„Ca răspuns final: sunt doar grasă”, a scris Vlăduța Lupău în dreptul clipului video pe care l-a postat pe internet.

Sursa: Tabu.RO