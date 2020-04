Zi specială în familia Andrei. Pe cine sărbătorește vedeta?

5 aprilie s-ar părea că este o zi specială pentru îndrăgită vedetă Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care îi urează toate cele bune mamei ei care își sărbătorește azi ziua de naștere.

Îndrăgita solistă și vedetă de televiziune a publicat pe rețelele de socializare următorul mesaj: “Azi e ziua mamei mele. Câtă grijă a avut de mine și de frații mei, numai noi știm. Acum e rândul nostru să o protejăm! Te iubesc, mama! La mulți ani!! Și mi-e dor de tine!!! ♥️”. Andra Mihai, acum Măruță, își iubește foarte mult mama, Elena Mihai, care împreună cu tatăl ei și-au ajutat fiica încă de miică să aibă o carieră în domeniul în care activează și acum. În mai multe dați ea a vorbit despre mama ei, și a făcut declarații interesante.

“Mama e numai una, iar mamă ca a mea doar una la un miliard! Pentru că mă asculți, mă sfătuiești, mă cerți și mă iubești de când m-am născut! Te iubesc, mama!”, a sunat unul dintre mesajele solsitei sau „O felicitare, decupată de mine, cu flori lipite tot cu mâna mea, colorată și scrisă pentru mama. Îi reaminteam an de an că e cea mai bună mamă din lume. Încă mai cred asta, pentru mine e cea mai bună. Nu făceam cadouri scumpe, tata îi aducea flori, iar noi, copiii, aduceam felicitări. Era suficient să îi vedem lacrimi de fericire pe obraji. Mama e la fel de emotivă ca mine, de la ea am moștenit sensibilitatea și mă bucur pentru asta”, a mai povestit Andra. Solista este fericită că are niște părinți minunați, niște frați extraordinari și o familie împlinită.