Zi specială pentru Antonia! Ce a sărbătorit vedeta

Pe 27 august a fost una dintre acele zile speciale din viața Antoniei, căci în urmă cu zece ani devenea pentru prima dată mămica unei fetițe perfecte, Maya. Solista noastră a scris un mesaj special pe rețelele de socializare dedicat fiicei ei care este în Italia și o vede destul de rar.

Una dintre cele mai sexy soliste de la noi are trei copii speciali. fiica sa fiind cea mai mare. Maya s-a născut în urmă cu 10 ani și a fost ziua ei pe 27 august, iar Antonia a scris următorul mesaj pe paginile sale de socializare, acesta fiind în engleză l-am tradus pentru voi.

“10 years ago on this day I gave birth to my first angel! I’m so happy that God chose me to be your mommy! What a journey it has been…..only God knows! Happy Birthday to you, Happy Birthday to US! I love you eternally! – Acum 10 ani în această zi am născut primul meu înger! Sunt atât de fericit că Dumnezeu m-a ales să fiu mama ta! Ce călătorie a fost ….. numai Dumnezeu știe!

La mulți ani pentru tine, La mulți pentru noi! Te iubesc etern!”, sună mesajul pentru fiica sa care trăiește în Italia, și pe care o vede când poate, anul acesta venind la începutul anului apoi a fost cu familia ei la ea în Italia. Antonia mai are doi băieți cu Alex Velea, Dominic și Achim, care seamănă foarte bine cu solistul. Cei trei frați se înțeleg foarte bine când se întâlnesc și se iubesc foarte mult