ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își deschide larg porțile cu o nouă ediție a Zilei Porților Deschise și îi invită pe bucureșteni și nu numai să viziteze sediul central și Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC). Vor avea loc tururi ghidate din oră în oră, iar evenimentul ține 6 ore.

Participarea este gratuită, însă este necesară o programare, prin completarea unui formular online. Programările se fac în intervalul 1 – 3 septembrie.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) anunță că vineri, 5 septembrie 2025, organizează o nouă ediție a Zilei Porților Deschise. Evenimentul are loc în intervalul orar 12:00 – 18:00. Vor fi organizate tururi ghidate din oră în oră, la sediul central și la Centrul de Instruire a Personalului Consular (CIPC).

Evenimentul este realizat, la fel ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Diplomației Române. Astfel, MAE își propune să ofere vizitatorilor, din perspectivă istorică și contemporană, o imagine nemijlocită asupra acțiunii diplomatice și consulare românești.

Ce vor descoperi participanții

Curioșii vor avea ocazia să descopere, la sediul central al instituției din Aleea Alexandru nr. 31, Sectorul 1, activitatea Ministerului Afacerilor Externe într-un mod interactiv prin:

tururi ghidate,

expoziții tematice cu documente inedite din arhiva istorică,

prezentări ale unor evenimente diplomatice (primiri ale oficialilor străini, consultări politice, prânzuri și dineuri de lucru, negocieri, semnarea unor documente).

Centrul de Instruire a Personalului Consula se află pe Strada Daniel Constantin nr. 17, Sectorul 1, iar aici vor fi prezentate informații privind activitatea consulară, respectiv, serviciile și procedurile consulare derulate la nivelul unei misiuni diplomatice și ale unui oficiu consular.

Informații utile despre participare și înscriere

Cei care vor să participe la Ziua Porțile Deschise de la MAE trebuie să știe că au nevoie de programare, prin completarea formularului de înscriere, disponibil AICI. Formularul poate fi completat în perioada 1 – 3 septembrie 2025.

De asemenea, vizitatorii trebuie să știe că accesul în clădire este permis doar pe baza unui act de identitate valabil și cu respectarea programării stabilite.

Sursa: Tabu.RO