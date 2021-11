Zodiac erotic | Poziția sexuală pentru fiecare zodie

Astrele nu influenteaza doar caracterul oamenilor sau traseul pe care acestia il urmeaza in viata. Ele sunt responsabile, de asemenea, si pentru preferintele noastre sexuale.

Berbec

In dragoste, Berbecul este de obicei o fire pasionala si impetuoasa. Rareori sexul este premeditat la el. Face exact ce simte si mai ales, cum simte. Natura sa este in sine, aprinsa si violenta. Evident ca ii place sa detina controlul si sa-si domine partenerul sau partenere. Ii plac picanteriile si nu se da inapoi de la nimic.

Pozitie sexuala

Cea mai potrivita pozitie pentru el este doggy style. Aceasta ii permite sa controleze miscarile partenerei si are acces la toate partile sensibile ale trupului ei.

Compatibilitate sexuala:Leu, Sagetator, Varsator, Gemeni

Taur

Desi este o zodie stabila din punct de vedere sentimental, nativul in Taur se deda cu usurinta exceselor si are o inclinatie aparte catre placerile fizice. Legaturile romantice nu il atrag neaparat ci este sedus mai degraba de lascivitate si erotism.

De cele mai multe ori, in pat da frau liber instinctelor animalice. Nu suporta bine autoritatea, de aceea Taurul va fi partenerul dominator.

Pozitie sexuala: cheia incrucisata

Ea sta intinsa pe masa cu picioarele incrucisate si ridicate pana la pieptul lui iar el o penetreaza din fata. Aceasta pozitie intensifica senzatiile datorita pozitiei in care ea isi tine picioarele.

Compatibilitate sexuala: Fecioara, Capricorn, Rac, Pesti

Gemeni

In pat, Gemenii sufera de un soi ciudat de personalitate multipla. Acum iti sopteste la ureche dulcegarii si replici de telenovele iar in secunda numarul doi iti rupe hainele de pe tine si se introduce in situatie fara niciun fel de preambul.

Le place sa fie in centrul atentiei dar in acelasi timp, le place sa se concentreze asupra partenerului.

Pozitie sexuala: 69

Tocmai pentru ca le place sa dea si sa primeasca in acelasi timp, aceasta este cea mai recomandata pozitie pentru Gemeni. Daca vrei ca lucrurile sa fie si mai incince, incearca intr-un loc neconventional, de exemplu pe masa sau, cu ceva efort, pe bancheta din spate a masinii.

Compatibilitate sexuala: Balanta, Varsator, Taur, Fecioara

Rac

Dragostea si sexul sunt profund conectate pentru Raci. Inainte de orice, trebuie sa se simta iubiti, protejati si in siguranta, abia apoi isi dau frau liber imaginatiei. De regula, pun nevoile partenerului asupra celor proprii.

Pozitie sexuala: Amazoana

Partenerul sta comod pe un scaun iar femeia se aseaza deasupra lui, cu fata spre el. Ea este cea care controleaza toate miscarile. Pentru o sustinere mai buna, isi poate sprijini talpile pe podea.

Compatibilitate sexuala: Pesti, Taur, Fecioara

Leu

O relatie alaturi de un Leu va fi un drum plin de aventuri, presarat cu suisuir si coborasuri. Nativul acestei zodii poate fi un romantic incurabil, insa cand vine vorba de sex, scoate arsenalul greu. Cauta insa mai mult decat o legatura fizica iar partenerul ideal este acela care ii poate fi si prieten.

Pozitie sexuala: Roaba

Cei mai aventurosi pot incerca aceasta pozitie direct pe podea dar necesita un efort fizic sporit. De aceea, ideal ar fi ca partenera sa isi sprijine partea superioara a trupului pe pat iar barbatul sa ii sustina picioarele. Penetrarea se face pe la spate iar miscarile sunt controlate de partener.

Compatibilitate sexuala: Taur,Gemeni, Balanta

Fecioara

In Fecioare, traiesc doua persoane total opuse. Una dintre ele este dulce si inocenta iar cealalta este o seducatoare abila. De regula, se feresc de aventurile de-o noapte si nu le e teama sa se implice emotional.

Sunt perfectioniste si au tendinta sa critice chiar si in pat, atunci cand partenerii nu se ridica la inaltimea asteptarilor.

Pozitie sexuala: Alunecarea

Barbatul sta intins pe spate iar femeia se aseaza peste el in asa maniera incat corpurile lor sa se atinga de la picioare pana la torace. Penetrarea se face tinand picioarele apropiate astfel incat senzatiile sa fie intensificate. Aceasta pozitie este ideala pentru Fecioare deoarece sunt artista in taina seductiei cu privirea.

Compatibilitate sexuala: Taur, Capricorn, Rac

Balanta

Cei nascuti in acesta zodie cauta in pat echilibrul intre satisfacerea nevoilor sale cat si atentia catre placerea partenerului. Partea proasta este ca daca nu obtine rapid ce isi doreste, va da bir cu fugitii. Sunt aventurosi, uneori peste masura, si le place ideea de sex in locuri publice.

Nu trebuie sa surprinda pe nimeni daca o Balanta va simti nevoia sa se desfasoare intr-un cinematograf sau in baia unui restaurant.

Pozitie sexuala: Ascensiunea spre dorinta

Este o pozitie ideala pentru Balantele care nu se feresc de ochii lumii si fac sex in public. Teoretic, este foarte simplu. Barbatul isi ridica partenera in brate iar aceasta ii inconjoara mijlocul cu picioarele. Pentru aceasta pozitie, barbatul trebuie sa fie considerabil mai inalt decat partenera sa.

Compatibilitate sexuala: Gemeni, Varsator, Leu, Sagetator

Scorpion

Scorpionii sunt foarte posesivi. Chiar si o privirea aruncata in directia altcuiva poate fi prost interpretata de ei. Pe de cealalta parte, stiu sa fie loiali si protectori.

Le place sa-si satisfaca pe deplin partenerii iar imaginea unei iubite sau al unui iubit stors de puteri le ofera un sentiment de putere. In pat, sunt plini de imaginatie si pasiune iar uneori devin de-a dreptul brutali.

Pozitie sexuala: Sezlongul

Partenerul sta in sezut, sprijinit in maini. Ea sta intinsa pe spate, sprijinita de o perna, cu fata la el si cu picioarele asezate pe umerii lui. Partnerea isi poate misca usor soldurile iar penetrarea va fi profunda din aceasta pozitie.

Compatibilitate sexuala: Pesti, Fecioara, Capricorn

Sagetator

Oamenii nascuti in Sagetator sunt veseli din fire, relaxati si optimisti dar le place sa-si infrumuseteze povestile de dragoste cu unul sau doua detalii care nu s-au intamplat chiar asa. In dormitor, sunt spontani si le plac picanteriile.

Sunt foarte sensibili la frumos si nu au cum sa ramana nnemiscati in fata unei coapse invelita in dantela. Insa pot fi uneori destul de egoisti in pat.

Cele mai delicate parti ale lor sunt soldurile si coapsele. De aceea, un preludiu savuros poate incepe cu alintarea acestor parti.

Pozitie sexuala: Arcul de triumf

Din aceasta pozitie, barbatul va avea acces deplin la sanii partenerei, pe care ii poate saruta si mangaina in voie. Pentru inceput, el trebuie sa-si tina picioarele intinse. Ea se aseaza usor peste el. Apoi, su sustinerea barbatului, ea se apleaca pe spate, pana cand va sta lungita pe picioarele lui iar el se apleaca peste ea.

Compatibilitate sexuala: Leu, Berbec, Varsator, Balanta

Capricorn

Acestia sunt actorii zodiacului. Stiu sa-si ascunda foarte bine emotiile si nu-ti dai seama daca sunt indragostiti cu adevarat sau doar se joaca cu tine. Le place sa detina controlul dar e foarte greu sat ii pasul cu ei.

Nu urmeaza niciodata un tipar anume si afc ceea ce simt. Mai mult, se asteapta ca partenerii lor sa se conformeze.

Pozitie sexuala: Muntele fermecat

Pentru aceasta pozitie, ai nevoie de cateva perne ferme. Acestea vor fi asezate una peste cealalta. Ea se sprijina in genunchi si isi pozitioneaza partea superioara a corpului pe maldarul de perne. Partenerul ei se va aseza in genunchi la spatele ei, cu picioarele de-o parte si de alta a picioarelor ei.

Compatibilitate sexuala: Fecioara, Taur, Pesti, Scorpion

Varsator

Sexul incepe de la un nivel intelectual pentru Varsatori. Sunt fascinate de arta seductiei si te vor dezbaraca de o mie de ori in o mie de feluri in imaginatia lor, cu mult inainte de a ajunge in pat. Nu au insa prea multa rabdare, asa ca totul trebuie sa se desfasoare rapid si bine pentru ambii parteneri.

Pozitie sexuala: Cobra

In aceasta pozitie, ea sta intinsa pe spate iar el se aseaza intre picioarele ei. Partenerul isi sprijina greutatea corpului in maini astfel incat trunchiul sau se fie ridicat. Ea isi tine mainile pe soldurile lui si controleaza astfel intensitatea penetrarii.

Compatibilitate sexuala: Balanta, gemeni, Berbec

Pesti

Nativii in Pesti sunt foarte romantici, iubesc cu tandrete si sunt incliati catre a-si satisfice intai partenerul. Daca simt ca nu primesc atentia de care au nevoie, devin gelosi si insistenti. Atat femeile cat si barbatii nascuti in aceasta zodie au nevoie permanenta de afectiune dar sunt loiali si grijulii in pat si in relatia de zi cu zi.

Pozitie sexuala: Soapta

Cei doi parteneri sunt pozitionati lateral, fata in fata. Ea isi desface picioarele si ii inconjoara spatele cu picioarele ei. Pentru o penetrare mai usoara, corpul lui trebuie sa fie pozitionat ceva mai jos de al ei. Ea ii ghideaza miscarile, impingandu-l cu picioarele de la spate si are acces la gatul si urechile lui pe care le poate saruta in voie sau ii poate sopti ce ar vrea sa-i faca…

Compatibilitate sexuala: Rac, Taur, Capricorn