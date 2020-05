Ce evenimente importante așteaptă viitoarea mămică Lili Sandu

Una dintre viitoarele mămici din showbiz ul românesc este și Lili Sandu, actrița, cântăreața și vedetă de televiziune, care împreună cu iubitul ei, mai tinerelul Silviu Tolu vor deveni părinți anul acesta. Vedeta se mai pregătește pentru un eveniment important care va avea loc peste doar câteva zile.

Peste numai câteva zile viitoarea mămică va împlini frumoasa vârstă de 41 de ani, mai precis pe 28 mai. Însă Lili mai are de numărat zilele pînă când copilul va veni pe lume și le-a povestit prietenilor săi virtuali când va naște și anume, în luna august. Și tot ea a mai povestit câte kilograme a acumulat de-a lungul primelor șase luni de sarcina, adică primul trimestru. Astfel că ea s-a destăinuit că a adăugat 11 kilograme și jumătate în plus de-a lungul primelor luni. Acum vedeta doarme pe spate și nu are alte probleme, nu poftește foarte multe și mănâncă ce își dorește, mai ales înghețată. Însă mai are de așteptat câteva luni și încă nu și-a stabilit locul unde va naște și speră să se termine pandemia și restricțiile această că să se poată ieși din nou și să și întâlnească iubitul care a locuit cu părinții lui în toată această perioadă. Și cine știe, poate se vor căsători anul acesta. Încă nu știu nici ei ce surprize vor mai avea pînă în luna august.