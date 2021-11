Cele 3 zodii care-și vor întâlni marea dragoste în 2022

Dacă sunteți singuri, de ce să nu întrebați astrele pentru a afla ce v-au rezervat pentru anul viitor? În 2022, stelele se aliniază pentru a aduce noroc în dragoste acestor trei semne astrologice.

Bogat în întorsături, planete retrograde și ritualuri lunare, 2021 se apropie în curând de sfârșit. Dacă o pagină este pe cale să se încheie, alta este gata să fie scrisă. Ce ne rezervă astrele în 2022? Pentru trei semne astrologice, norocul le surâde. Află dacă te afli printre ele!

Leu

Anul acesta, Leul iubește din toată inima (punctul său sensibil), dăruiește și se dăruiește fără să se abțină”. Guvernat de pătratul Uranus/Saturn în 2021, regele animalelor își recapătă treptat vigoarea de odinioară. El este gata să strălucească în lume. Apoi abordează acest nou an cu noi priorități. „Supărările din ultimul an ți-au întărit convingerea de a pune emoționalul înaintea ambițiilor”, explică Marc Angel. Dragostea vine în prim-plan. „Acesta este momentul potrivit pentru a vă exprima sentimentele”. În 2022, viața amoroasă a Leului se dezvoltă. Astrologul prevede un an decisiv pentru nativii singuri din această zodie. Sentimentele sunt exaltate, inflamate, pasionale. Sezonul de vară este potrivit pentru escapade romantice. Celibatarii ar putea atunci să întâlnească persoana ideală. Este destul de simplu: Leul nu are o secundă de pierdut în 2022. Programul lui va fi încărcat.

Săgetător

Frustrat de ruptura impusă de criza de sănătate din ultimii ani, Săgetătorul reia legătura cu prima sa dragoste: libertatea de a călători și de a descoperi diferitele culturi care alcătuiesc această lume. În 2022, ultimul semn de Foc poate avea dificultăți să se mențină pe loc. „Toată vara, îți desfășori acțiunile în aer liber, pe terenuri neexplorate și neexploatate. Acest sezon de vară poate servi drept trambulină pentru a avansa într-un mediu diferit”, avertizează astrologul. Nativii singuri din Săgetător au toate șansele de a întâlni un suflet pereche în afara granițelor. Un străin ar putea răsturna inima Săgetătorului. Stelele se aliniază pentru a-l ajuta pe Săgetător să își transforme dorințele și proiectele în realitate.

Capricorn

Considerat de obicei unul dintre cele mai pragmatice semne astrologice din zodiac, Capricornul lasă magia să lucreze. În 2022, se lasă prins în jocul iubirii și al șansei. Rezultat: totul se poate schimba pentru el. Jupiter deschide un nou capitol în viața ta. În viața sa romantică, mai presus de toate, sunt de așteptat multe schimbări. „Dragostea este pusă la încercare în bine dacă reinventezi relația și îți lași deoparte prejudecățile pentru a-ți găsi un suflet pereche”. 2022 nu este un an ca oricare altul. Pentru Capricorn, este timpul să reconstituie totul. Încurajat de Venus, planeta iubirii și armoniei, Capricorn se pregătește de un an fermecat.