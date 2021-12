Cum arată acum și cu ce se ocupă actorul din rolul lui Alex, puștiul din „Singur acasă 3”

Din maratonul filmelor de Crăciun nu lipsește și binecunoscuta serie Singur acasă. Sâmbătă a fost difuzat cel de-al treilea film al seriei, cel cu Alex, puștiul care le vine de hac unor hoți.

Alex David Linz, actorul care l-a interpretat pe Alex Pruitt în Singur acasă 3, are 32 de ani acum. Avea doar 8 ani în 1997 atunci când a primit rolul, care i-a adus faima internațională. Actorul cu origini americane și evreiești a absolvit liceul Alexander Hamilton din Los Angeles, pe vremea când avea propria lui formație numită The Fez Armada.

Apoi el a urmat cursurile Universității din California, Berkeley pe care a absolvit-o în 2011. Pe timpul facultății, Alex a fost membru al unui grup care făcea improvizație, grup numit Jericho!. În 2017, el a absolvit și programul de master în domeniul planificării urbane și regionale la UCLA.

Pe lângă succesul înregistrat cu filmul Singur Acasă 3, Alex a mai jucat și rolul lui Phillip Chancellor IV în The Young and the Restless, apoi în filmul One Fine Day (1996). Alex a mai jucat și în My Brother The Pig, Bruno (2000), Bounce, The Jennie Project (2001).

În 2003, Alex a avut un succes enorm când a primit rolul lui Alex Schlotsky în serialul Disney numit Full-Court Miracle, regizat de Stuart Gillard. De asemenea, tânărul actor a jucat și în comedia de familie Exit 9, iar apoi a apărut în seriale precum Crossballs: The Debate Show și Jack & Bobby. În 2005, Alex a jucat rolul lui Billy în filmul The Amateurs.