Cum arată Cristina Joia după operațiile la nas (FOTO)

Cristina Joia a trecut printr-o experienţă tare neplăcută în luna noiembrie a anului trecut când a fost agresată de o femeie, într-un magazin din Bucureşti. Din cauza loviturii puternice, ea a fost operată de urgenţă, apoi a mai suferit încă o operaţie de reconstrucţie nazală.

Designerul de la „Visuri la cheie” a renunţat la mască pentru prima oară într-un platou de televiziune. Aceasta a vorbit şi-a arătat urmele loviturii. Extrem de emoționată și copleșită de momentul expunerii, Cristinei i s-au umplut ochii de lacrimi când și-a dat masca jos.

„Este prima dată când îmi dau masca în public după incidentul din noiembrie. Este prima oară când oamenii mă văd aşa! Este foarte greu de descris, am fost la restaurant şi îmi era greu să îmi dau masca jos. Este un lucru pe care îl văd în fiecare dimineaţă când mă trezesc. Ieri a fost procesul, prima înfăţişare. Eu am fost foarte curajoasă, dar în momentul în care am văzut-o (n.r. – pe agresoare), am simțit că mi se strânge inima. Am privit-o puţin, era la trei metri de mine, dar totul a durat foarte puțin. Judecătorul a analizat procesul și s-a dat o amânare. Avocata ei a cerut o amânare pentru a analiza probele”, a mărturisit Cristina.





Cristina a spus că urmează un drum lung pentru a se putea face dreptate în cazul ei. „Mi-am dat seama că este un drum lung şi că trebuie să merg până la capăt. Mă gândeam de ce unii oameni renunță (n.r. – la procese). Pentru că trebuie să alergi după acte, după rapoarte medicale, după avocați. Sunt multe lucruri care te consumă – timp, nervi, angoase… Oamenii trebuie să înțeleagă, după toată povestea asta, mesajul corect: nu că nu trebuie să spunem ce simțim, ci că nu este despre abandon, chiar dacă este greu. Pentru a nu mai exista pe viitor”, a mai spus Cristina în emisiunea lui Cătălin Măruță.