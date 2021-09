Emma Răducanu, apariție de senzație alături de Kate Middleton. Cum au fost surprinse – FOTO

Emma Răducanu a avut parte de un meci special de tenis, campioana en-titre de la US Open jucând în compania Ducesei de Cambridge, Kate Middleton.

Conform Daily Mail, Kate Middleton a declarat că victoria Emmei de la Flushing Meadows a fost una “foarte impresionantă”.

Meciul special a avut loc la National Tennis Centre din Londra.

Kate Middleton, în vârstă de 39 de ani, care s-a întors recent din vacanța anuală de vară, a lăsat deoparte hainele elegante pe care le poartă de obicei la evenimentele la care participă și a îmbrăcat echipamentul de tenis.

Cele 2 personalități au schimbat câteva mingi împotriva unor jucători cu dizabilități, iar imaginile au făcut repede înconjurul presei internaționale.

Kate Middleton takes on tennis doubles with Emma Raducanu as she gushes about teen's ‘seriously impressive’ US Open win pic.twitter.com/QRQESd3uaG