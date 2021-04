„Bridgerton” continuă cu sezoanele 3 și 4

Netflix pariază totul pe Bridgerton. Chris Van Dusen, creatorul serialului de succes de pe platforma de streaming, a anunțat marți că programul va continua cu încă două sezoane, 3 și 4.

Deși filmările sezonului 2 din Bridgerton nu au început încă, serialul continuă cu sezoanele 3 și 4. Vestea a fost anunțată chiar de creatorul serialului, Chris Van Dusen, dar și de platforma de streaming Netflix, pe rețelele lor sociale.

„Mai mult Bridgerton va veni în curând în această cameră!” Reînnoit pentru sezoanele 3 și 4! Am investit mult în crearea acestei serii și felul în care lumea continuă să-l întâmpine nu încetează să mă uimească. Mulțumesc Netflix”, scrie Van Dusen pe contul său de Twitter împreună cu o fotografie de pe platourile de filmare.

More #Bridgerton love coming to this room soon! Renewed for Seasons 3 AND 4! I’ve poured every ounce of myself into creating this show and the way the world continues to embrace it continues to AMAZE ME. Thank you @netflix 🎉 #BridgertonS3 #BridgertonS4 #ComingSoon #Surreal 💫🐝 pic.twitter.com/qssxTo1bLp