Andreea Bălan și George Burcea, din nou împreună. Cum au fost surprinși cei doi foști soți

Andreea Bălan și George Burcea au fost din nou împreună, luni, la deschiderea noului an școlar.

Cei doi și-au însoțit fiicele la școală, respectiv la grădiniță. Ella Maya a intrat în clasa I, iar Clara la grupa mare.

Andreea și George au postat mai multe fotografii alături de cele două copile pe rețelele sociale. „Neața, dragilor, noi mergem la școală, voi ce faceți?”, a întrebat Andreea Bălan într-un InstaStory. „Sunteți pregătiți pentru un nou an școlar? Noi suntem pregătite și fericite!”, a completat solista.

„Timpul trece, iar noi, cu greșeli și cu lecții noi de viață, cu lacrimi și cu bucurii, creștem alături de copiii noștri. Clasa I pentru Ella Maya. Am avut emoții ca atunci când eu am pășit pentru prima dată în școală. Să o ajute Dumnezeu să fie sănătoasă, iar pe noi să ne ajute să îi putem oferi tot ceea ce ea are nevoie”, a scris George Burcea pe Instagram, în dreptul unui selfie cu Ella.

„Domnișoara șoricel Clara a pășit în grupa mare și sunt sigur că nici nu voi clipi bine, iar ea va fi în clasa I. Până atunci ne bucurăm cu toții de toate. Doamne ajută să îi fie cu zâmbete și dragoste”, a mai scris George Burcea, în dreptul unui selfie cu fiica cea mică.

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit în primăvara anului 2020, după ce au fost împreună patru ani și jumătate și au avut un mariaj de câteva luni.

