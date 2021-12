Cum arată actorii din „Titanic” la 24 de ani de la premiera filmului

Au trecut 24 de ani de la lansarea filmului Titanic. Dar se află încă printre filmele preferate din toate timpurile pentru mulți oameni. Cei care care au văzut această capodoperă a cinematografie când erau adolescenți sau copii sunt acum adulți.

A crescut o generație de actrițe, care au vizionat premiera filmului în adolescență. Vă invităm să ne amintim personajele cheie ale filmului, vedem cum s-au schimbat actorii și ne bucurăm de succesele lor.

Rose Dewitt Bukater – Kate Winslet

Rolul lui Rose i-a adus lui Kate Winslet prima nominalizare la Oscar. În 2009, Winslet a primit un Oscar pentru rolul din The Reader. Actrița a reușit să recreeze povestea de dragoste dintre un adolescent și un fost gardian al lagărului de concentrare.

Actrița este total de acord să apară pe ecran fără machiaj sau cu părul nespălat. Winslet a insistat să arate cât mai naturală în rolul ei din Mare of Easttown. În 2022, va fi lansat Avatar 2, cu Winslet în rol principal.

Caledon Hockley, logodnicul lui Rose — Billy Zane

Billy Zane s-a născut într-o familie de imigranți greci. A câștigat popularitate încă din 1989 pentru rolul fermecătorului Hughie din thrillerul ”Dead Calm”. Cel mai des, Zane a jucat rolul antagoniștilor, personajelor principale și era de așteptat să fie nominalizat la MTV Movie Award pentru cel mai bun ”rol răufăcător” pentru rolul lui Hockley din Titanic. După aceea, Zane nu a mai jucat în filme de box-office, ci a fost văzut mai des în seriale și filme de acțiune.

Ruth, mama lui Rose – Frances Fisher

După succesul său din Titanic, actrița cu iscusință interpretează rolul mamelor, de exemplu, în ”Laws of Attraction” în 2004 și ”Holidate” în 2020. Actrița și acum joacă în filme. În 2021 pe Netflix va fi lansat al 4-lea sezon al serialului ”The Sinner” cu participarea lui Fisher. În 2021, va avea loc premiera dramei ”Grace and Grit”, în care actrița o interpretează pe mama protagonistei.

Căpitanul Titanicului – Bernard Hill

Bernard Hill, după Căpitanul Smith, l-a jucat pe alchimistul Philos în ”The Scorpions King”. Este singurul actor care a jucat în mai multe filme, premiat cu 11 Oscaruri. Ultima lucrare a lui Hill, în vârstă de 74 de ani, este rolul din tragicomedia ”Golden Years”, unde a jucat un hoț de bănci pensionat.

Constructorul naval Thomas Andrews – Victor Garber

Victor Garber alege în mod constant comediile romantice de succes pentru rolurile sale. Acestea sunt: ”The First Wives Club” cu Goldie Hawn și Beth Midler, precum și ”Legally Blonde” cu Reese Witherspoon. Garber continuă să joace în comedii, iar în 2020 a fost lansat filmul ”Happiest Season”, în care a fost remarcat ca un tată strict.

Bogătașul Bruce Ismay – Jonathan Hyde

După Titanic, Jonathan Hyde a ales roluri secundare. Dintre filmele în care a jucat, cele mai cunoscute sunt ”The Mummy” și ”Richie Rich”. În ”Jumanji” a jucat două roluri simultan: un tată și un vânător. Până în prezent, actorul joacă în spectacole la Theatre Royal din Windsor.

John Jacob Astor IV – Eric Braeden

La vârsta de 18 ani a emigrat împreună cu familia, din Germania în Statele Unite. Din 1980, a fost actor permanent în popularul serial american TV ”The Young and the Restless”, care a fost lansat pentru prima dată în 1973.

Ofițerul Lowe care a venit să salveze pasagerii – Ioan Gruffudd

În 2008, a jucat rolul super-eroului Mr Reed Richards în ”Fantastic Four” și ”4: Rise of the Silver Surfer”. Joan are mare succes la a fi expert medical în povești cu detectivi. A jucat în rolul expertului medical în serialul TV ”Forever” și ”Harrow”. ”Harrow” a avut atât de mult succes, încât serialul a fost prelungit la al treilea sezon.

Margaret ”Molly” Brown – Kathy Bates

Chiar înainte de ”Titanic” s-a declarat ca una dintre cele mai strălucitoare și mai talentate actrițe. Interpretarea ei, în rolul unei admiratoare a scriitorului din ”Misery”, 1991 a meritat Premiul Oscar, pentru cea mai bună actriță. Dar succesele ei în carieră au ”înghețat”, din pricina problemelor de sănătate. Kathy a suferit de multe maladii serioase, după care a mai acumulat și complicații. După ce și-a revenit, de 4 ani ajută la cercetarea acestei afecțiuni. Ea înșiși se numește, pur și simplu, o norocoasă.

Jack Dawson – Leonardo DiCaprio

A ajuns succesul la actor în 1993, când a jucat cu Johnny Depp. Apoi, Leo a fost nominalizat pentru prima dată la premiile Oscar și Globul de Aur. După aceea, actorul nu a mai părăsit ecranele și în 2016, după 5 nominalizări, a primit mult așteptatul Oscar pentru rolul din filmul ”The Revenant”. DiCaprio, din anul 2014 ajută organizațiile de mediu, finanțând documentare despre schimbările climatice, pe care le distribuie pe Instagram. A luat o pauză de la activitățile sociale doar de dragul filmului lui Quentin Tarantino ”Once Upon a Time in Hollywood”.

Fabrizio De Rossi, prietenul lui Jack – Danny Nucci

Actorul, ca și personajul său din Titanic, este un emigrat italian. De la vârsta de 14 ani, a jucat roluri mici în telenovele. După ”Titanic”, Nucci a continuat să joace roluri secundare și nu a câștigat prea mult succes. Dintre cele mai cunoscute filme cu participarea sa, ne putem aminti doar de thrillerul lui Michael Bay ”The Rock”. Actorul se filmează în prezent în serialul ”911” pe Fox.

Lizzy Calvert, nepoata lui Rose – Suzy Amis

Suzy Amis și-a început cariera ca model, dar a părăsit acest domeniu de dragul cinematografiei. Dintre rolurile notabile ale lui Amis este westernul din 1993 ”The Ballad of Little Joe”. Ea a jucat rolul principal al unei fete care s-a deghizat în bărbat pentru a scăpa în Vestul Sălbatic. Filmul a ieșit bine și Amis a primit recenzii pozitive. Dar rolul principal, nu numai în cariera sa, ci și în viața personală, a așteptat-o pe Suzy în 1997. În timpul filmărilor în ”Titanic”, a început o aventură între ea și regizorul James Cameron. În 1999, cuplul și-a legalizat relația și au trei copii.