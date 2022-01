Cântărețul Meat Loaf a murit la 74 de ani

Cântărețul și actorul Meat Loaf, pe numele său real Marvin Lee Aday, a murit, joi noapte, la vârsta de 74 de ani, a confirmat familia. „Bat Out of Hell” și „I’d Do Anything for Love” sunt două dintre cele mai cunoscute hituri ale artistului.

Într-o declarație postată pe pagina lui de Facebook se spune: „Inimile noastre sunt îndurerate să anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară, cu soția sa Deborah alături. Fiicele Pearl și Amanda și prietenii apropiați au fost alături de el în ultimele 24 de ore.

Cariera sa uimitoare s-a întins pe 6 decenii în care a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și a jucat în peste 65 de filme, inclusiv „Fight Club”, „Focus”, „Rocky Horror Picture Show” și „Wayne’s World”. „Bat Out of Hell” rămâne unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile.

Ştim cât de mult a însemnat el pentru mulţi dintre voi şi apreciem cu adevărat toată dragostea şi sprijinul acordat în timp ce trecem prin această perioadă de suferinţă provocată de pierderea unui artist care i-a inspirat pe mulţi şi a unui om frumos”.

Albumul de debut al lui Meat Loaf, „Bat Out of Hell”, scris şi compus de Jim Steinman şi lansat în 1977, este unul dintre cele mai vândute albume din istoria SUA (peste 14 milioane de copii).