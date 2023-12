Alina Pușcaș, totul despre „dieta 333”, care a ajutat-o să ajungă la greutatea dorită

Alina Pușcaș, în vârstă de 38 de ani, a fost întotdeauna preocupată de felul în care arată. Astfel, ea a încercat câteva diete și și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a avea o siluetă de vis.

Vedeta a decis să urmeze „dieta 333”, pe care vedeta o mai încercase și în 2020 și care a dat rezultate la momentul respectiv. Alina Pușcaș a povestit că prima dată a slăbit șase kilograme fără să facă sport regulat, în timp ce de data aceasta a reușit să scape de patru kilograme în nouă zile.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?”

Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile”, a declarat Alina Pușcaș, la Star Matinal, potrivit Spynews.

Alina Pușcaș a declarat că mereu sare peste micul dejun și că prima masă este mereu după prânz, ceea ce a ajutat-o să slăbească.

„Gustările îmi întrețin pofta (…) Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama, pentru că eu de fiecare dată săream peste micul dejun, mai puțin în vacanțe, dar micul dejun nu mi-l lua, și atunci începeam cu prânzul și făceam fasting fără să știi”, a mai spus prezentatoarea TV.

Sursa: Tabu.RO