Cărțile anului 2023 alese de Goodreads, publicate la o editură din România

Trei volume lansate de editura Bookzone au devenit cele mai votate cărți ale anului la Premiile Goodreads Choice Awards 2023.

Goodreads, cea mai mare comunitate de cititori online din întreaga lume, a anunțat câștigătorii Premiilor Goodreads Choice Awards 2023, iar trei dintre titlurile Bookzone se află pe lista marilor câștigători din acest an, la patru categorii importante: Best Historical Fiction, Best Mystery & Thriller, Best Debut Novel și Best Memoir & Autobiography.

Premiile au fost oferite în urma voturilor cititorilor entuziaști, care au avut ocazia să-și exprime preferințele și să-și susțină autorii favoriți din toate colțurile lumii. Astfel, trei titluri Bookzone au strâns un număr record de voturi, care le-au plasat pe primul loc, după cum urmează:

„Femeia din mine”, autobiografia celebrei cântărețe Britney Spears, devenită instant un bestseller international și una dintre cel mai bine vândute cărți de memorii din istorie, cu 1,1 milioane de unități vândute în doar prima săptămână de la lansare, a câștigat la categoria Best Memoir & Autobiography, detronând până și autobiografia Prințului Harry. În această carte, pentru care Britney Spears a primit 15 milioane de dolari ca să o publice, oferă secrete din culisele iubirii cu Justin Timberlake, perfectă în lumina reflectoarelor, dar plină de lacrimi și suferințe în spatele scenei. Povestește cu mândrie despre cum a cântat pe scenă cu Michael Jackson, despre sărutul cu Madonna, dar și despre războiul pe care l-a dus împotriva tatălui său, omul care i-a schimbat pentru totdeauna cursul vieții.

„Femeile Weyward”, scrisă de Emilia Hart, a câștigat marele premiu la două categorii: Best Debut Novel și Best Historical Fiction, și nu este de mirare, având în vedere că este un roman extrem de puternic, care amintește femeilor din întreaga lume câtă magie pot ascunde în inimile lor aparent fragile, dar atât de puternice în esență. Urmărind povestea a trei femei care trăiesc în perioade diferite, romanul de debut al Emiliei Hart poartă cititorii într-o călătorie prin timp, care vorbește despre putere, curaj și redescoperirea sinelui într-o lume a bărbaților și a secretelor întunecate.

„Secretul Menajerei”, scrisă de Freida McFadden, a adunat cele mai multe voturi în categoria Best Mystery & Thriller, iar cititorii au numit-o pe autoare „Regina thrillerelor psihologice”, pentru că a reușit atât de bine să construiască un adevărat labirint întunecat, ce îi poartă pe cititori printr-o poveste misterioasă, în care o menajeră este prinsă într-un joc periculos, din care poate scăpa doar dacă curăță de praf inimile murdare.

Sursa: Tabu.RO