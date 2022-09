Andreea Bălan a pus din nou tunurile pe George Burcea. Acuzații grave la adresa fostului soț

Lucrurile dintre Andreea Bălan și actorul George Burcea, fostul ei soț, nu par a se fi liniștit nici acum, la doi ani de la separare.

Cântăreața îi aduce acuzații grave fostului ei soț despre care spune că vine adesea beat să ia fetițele la el. Artista a mărturisit că va lupta până la capăt pentru custodia exclusivă a minorelor.

Andreea Bălan a scris un mesaj uluitor pe InstaStory, în care-l acuză pe fostul soț că a venit în stare de ebrietate să-și ia fetițele și că a arătat un comportament care le-ar fi traumatizat pe acestea.

„Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine). Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine”, a scris Andreea Bălan în dreptul unei imagini cu mezina Clara.

La câteva ore de la mesajul cântăreței, pe contul de Instagram al Vivianei Sposub, iubita lui George Burcea, au apărut imagini alături de Ella și Clara, în timp ce mâncau cu toții în jurul mesei, iar actorul gătea de zor. Dacă el nu a avut nicio replică la cele postate de fosta soție, iată că actuala parteneră i-a luat apărarea și a lăsat, la rândul ei un mesaj.

„Eu refuz să cred că cineva poate minți în halul acesta… Atât vreau să vă întreb și sper să îmi răspundeți sincer. Dacă o persoană ‘beată’ ar veni să vă ia copiii pentru câteva zile, voi ați lăsa ca acest lucru să se întâmple? Dacă un om v-ar traumatiza copiii constant, i-ați lăsa pe mâna lui zile la rând? Deschideți-vă ochii și nu mai credeți toate inepțiile! Pace tuturor și înțelepciune”, a scris Viviana Sposub.