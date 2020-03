Aurul verde! De ce avocado a devenit mai profitabil decât marijuana?

Popularitatea fructului avocado a generat o creștere mult mai mare a veniturilor din vânzarea sa decât din vânzarea de marijuana. Potrivit experților, oamenii consumă în mediu într-un an de zile o cantitate de avocado de două ori mai mare decât acum 10 ani: 2,7 kg în anul 2015, față de 1,3 kg în 2006.

Importurile cu aceste fructe au crescut de 73 de ori din anul 2000, depășind 700 de milioane de tone pe an. Importurile în China au crescut cu 250% (2015). Înainte, avocado era numit „aurul verde” pentru că nu toată lumea își permitea să-l cumpere.

Este considerat super-aliment

Potrivit revistei Vogue, avocado eprezintă o sursă excelentă de acizi grași monoinsaturați (care sunt uneori numiți „grăsimi sănătoase”). Aceștia, la rândul lor, pot reduce colesterolul și riscul de boli de inimă. Fructele conțin și o cantitate uriașă de fibre (pentru o digestie sănătoasă și care ajută la reducerea nivelului de zahăr în sânge), proteine, potasiu (pentru menținerea scăzută a tensiunii arteriale) și folat (care ia parte la sinteza și regenerarea ADN-ului). În plus, avocado conține și vitamina E (combate radicalii liberi și repară pielea deteriorată), vitamina K (pentru coagularea sângelui) și vitamina C (necesară pentru menținerea sănătății celulelor).

Jumătate de avocado mare conține 180 de calorii și se recomandă să fie consumat zilnic. Iubitorii de avocado sunt celebrități precum Kim Kardashian sau Gwyneth Paltrow. După ce vedeta britanică de televiziune Nigel Lawson a arătat în direct cum se face pâinea prăjită perfectă, pesye care a pus pastă de avocado, vânzările au crescut cu 30%, numai în Marea Britanie. Cântăreața Miley Cyrus și-a făcut chiat și un tatuaj cu un fruct de avocado pe brațul stâng.

Popularitatea fructului, al cărui nume provine de la ahuacatl (care în Aztecă înseamnă „testicule”, deoarece avocado crește în preche, atârnând pe ramură), e absurdă. În fiecare zi doar pe Instagram există până la 3 milioane de postări despre avocado – întregi, tăiați pe jumătate, sub formă de pastă pe pâine fără gluten. Și acest număr nu include numărul incredibil de meme-uri.

Mafia cultivatorilor de avocado

Comerțul cu avocado devine mai profitabil decât comerțul cu marijuana. Ceea ce provoacă o mulțime de acțiuni ilegale. Știați că plantațiile de avocado sunt conduse de mafia mexicană a cultivatorilor? Cartelurile de droguri din Mexic au simţit potenţialul şi au făcut tot posibilul pentru a achiziţiona terenuri mari pentru a cultiva avocado, lăsând micii producători fără venituri.

În SUA, avocado este importat din 1980, mai ales din Mexic. Michoacan a fost singurul stat mexican aprobat de Departamentul de Agricultură al Statelor Unite pentru a exporta avocado. Până în 2010, aproape trei sferturi din toate plantațiile din Mexic se aflau în Michoacan și exportau aproximativ 80% în SUA pentru aproape 1 miliard de dolari pe an. Un hectar de plantație a generat aproximativ 100.000 dolari.

În 2010, a avut loc un mare atac mafiot în Michoacan, în urma căruia cartelul Templarios Caballeros („Cavalerii Templieri”) a preluat controlul asupra plantațiilor de avocado. Astfel, fiecare fermier care a crescut avocado în Michoacan trebuia să plătească „impozit” de la 1 la 10 cenți pe kilogram de avocado sau 100 de dolari pentru fiecare hectar. Cei care nu au fost de acord să plătească au fost răpiți, și l-au ars plantațiile și li s-au ucis membrii familiei.

În ultimii ani, când cartelul a devenit mai puternic, a început să perceapă „taxe” de la companiile locale de ambalare și transport, inclusiv cele deținute de corporațiile americane. Uneori, chiar și autoritățile locale donează bani de la buget reprezentanților cartelului. Conform diferitelor estimări, doar din industria de avocado cartelurile de droguri obțin cel puțin 150 de milioane de dolari pe an.

Defrișări ilegale

În ciuda faptului că Mexicul este cel mai mare furnizor de avocado, mexicanii mănâncă 80% din recoltă. Restul de 20% reprezintă jumătate din exportul mondial. Cererea este foarte mare şi de aceea fermierii fac tot posibilul să cultive cât mai mult. Rezultatul este că în Mexic se defrişează ilegal pădurile de pini pentru a face lor arborilor în care creşte avocado.

Există plantații de avocado și în California, dar producția nu este la fel de mare ca în Mexic. Alți mari producători de avocado – Republica Dominicană, Peru, Indonezia și Columbia – nu se pot lăuda cu producții mari. Din această cauză, criza de avocado lovește noi piețe. În Noua Zeelandă, deficitul a condus la o creștere a furturilor acestor fructe. Acest lucru s-a întâmplat când valoarea fructului a depășit 4 dolari pe bucată. Pe lângă criza recoltei, costul ridicat al fructelor de avocado se datorează și consumului ridicat de apă.

Un fruct are nevoie de un an să crească. Îţi ia doar câteva minute să îl mănânci, dar fructul de avocado are nevoie de un an întreg pentru a ajunge la maturitate. La aceasta se adaugă sensibilitatea ridicată a plantei la secete și boli și la o „productivitate” scurtă – fermierii nu pot recolta de la aceeași plantă mai mult de 10 ani. Deoarece rezervele de apă de pe planetă scad în fiecare an, cultivarea fructelor de avocado devine un proces foarte costisitor, astfel că cel mai probabil prețul acestora va crește în viitor.