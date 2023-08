Când revine Gina Pistol pe micile ecrane? Soția lui Smiley a făcut anunțul

Gina Pistol a decis să ia o pauză de la televiziune, cel puțin pentru o perioadă, pentru a se focusa pe creșterea fiicei sale.

Recent, o admiratoare a sfătuit-o pe rețelele sociale să nu renunțe la cariera sa profesională în schimbul vieții de familie, avertizând-o că acasă „ar putea fi îngropată de treburile casnice”.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!”, a declarat Gina Pistol pentru cancan.ro.

Vedeta spune că decizia sa nu a fost deloc una ușoară, dar o dată luată a îmbrățișat-o fără regrete.

„Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a mai spus vedeta, care în urmă cu doi ani a devenit mămică pentru prima dată, după ce a adus-o pe lume pe Josephine.

Cu toate astea, Gina Pistol nu exclude să se reîntoarcă în televiziune, având un loc special în sufletul său.

„Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce.

Va trebui să avem răbdare, să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt. Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”, a mai spus ea.

Sursa: Tabu.RO