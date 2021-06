Cannes 2021. La Civil, de Teodora Ana Mihai, în selecția oficială

Cannes 2021. România va fi reprezentată la Festivalul Internațional de Film de la Cannes atât de filmul „La Civil”. regizat de Teodora Ana Mihai, aflat în selecția oficială, în secțiunea „Un Certain Regard”, cât și de regizorul Cristian Mungiu.

Filmul „La Civil” o are ca personaj central pe Cielo, o mamă din Mexic care își caută fiica răpită de membrii unui cartel de droguri. Pentru că autoritățile nu o ajută, Cielo hotărăște să își facă dreptate pe cont propriu.

Filmările s-au desfășurat în noiembrie-decembrie 2020 în Durango, Mexic, în timpul pandemiei COVID-19. „La Civil’ este inspirat de evenimente reale, iar regizoarea Teodora Ana Mihai a întreprins cercetări ample legate de acestea, timp de mai mulți ani, în colaborare cu scriitorul mexican Habacuc Antonio de Rosario.

„Sunt cu adevărat fericită de această selecție la Cannes. Sunt incredibil de recunoscătoare că a fost posibil să spun această poveste sfâșietoare a unor familii care și-au pierdut copiii din cauza cartelurilor (care persistă și în prezent)”, spune Teodora Mihai. La Civil este un film despre o mamă puternică, care refuză să fie o victimă și se apără. Este motivată de o forță primordială pentru a-și găsi fiica cu orice preț. Este o poveste universală care va atinge pe toată lumea”. Teodora Ana Mihai

Filmul este o coproducție Belgia (Menuetto Film) România și Mexic, cu sprijinul Eurimages, având girul unor cineaști consacrați precum frații Dardenne (Les films du Fleuve, Belgia), Cristian Mungiu (Mobra Films, România) și Michel Franco (Teorema, Mexic).

Cineastul român Cristian Mungiu va fi preşedintele juriului secţiunii Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2021.

Cannes 2021. Selecția finală

În competiţia Cannes FF 2021 au fost anunţate 24 de lungmetraje: „A Hero”, de Asghar Farhadi, „Tout s’est bien passe”, de François Ozon, „Tre piani”, de Nanni Moretti, „Titane”, de Julia Ducournau, „The French Dispatch”, de Wes Anderson, „Red Rocket”, de Sean Baker, „Petrov’s Flu”, de Kirill Serebrennikov, „Par un demi clair matin”, de Bruno Dumont, „Nitram”, de Justin Kurzel, „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, „Lingui”, de Mahamat- Saleh Haroun, „Les Olympiades (Paris 13th District)”, de Jacques Audiard, „Les intranquilles”, de Joachim Lafosse, „La fracture”, de Catherine Corsini, „Julie (en 12 chapitres)”, de Joachim Trier, „Hitty NRO 6”, de Juho Kuosmanen, „Haut et fort”, de Nabil Ayouch, „Ha’berech”, de Nadav Lapid, „Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi, „Bergman Island”, de Mia Hansen-Love, „Benedetta”, de Paul Verhoeven, „The story of my wife”, de Ildikó Enyedi, „Flag Day”, de Sean Penn, şi „Anette”, de Leos Carax.

Cannes 2021. Reguli pentru participanți

Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, ajuns la cea de-a 74 -a ediţie şi care se va desfăşura în perioada 6 şi 17 iulie, a anunţat miercuri că va cere tuturor participanţilor un certificat sanitar care să demonstreze că au fost vaccinaţi sau că nu sunt purtători de coronavirus. Organizatorii au anunţat într-un comunicat că accesul la Palatul Festivalurilor este condiţionat de prezentarea unui certificat care să facă dovada vaccinării cu unul dintre serurile anti-COVID-19 aprobate de Agenţia Europeană pentru Medicamente.

De asemenea, trebuie să fi trecut o perioadă de patru săptămâni în cazul imunizării cu unul dintre vaccinurile administrare într-o singură doză, şi de 14 zile după completarea schemei de vaccinare în cazul celor cu două doze. În caz contrar, participanţii acreditaţi sunt nevoiţi să prezinte un test PCR sau antigen negativ, efectuat cu cel puţin 48 de ore înainte, care va trebui reînnoit la fiecare două zile pe întreaga durată a festivalului.