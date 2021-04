Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, Lila din „Vacanţa Mare”

O mai ții minte pe Lila, sora fără prea multă minte a lui Axinte? Toată lumea care a urmărit Vacanța Mare a îndrăgit-o, râzând la glumele ei. Acum, actrița nu vrea să mai audă de celebritate.

Din păcate, rolul care a făcut-o faimoasă i-a pus și o ștampilă greu de înlocuit, iar cariera artistică a Mirelei Stoian nu a fost la fel de înfloritoare pe cât și-ar fi dorit. După ce a făcut publice divergențele cu liderii Mugur Mihăiescu și Radu Pieteanu, ea s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor.

Silueta actriței s-a transformat total, Mirela Stoian luând mai multe kilograme în plus. Celebra Lila se ocupă acum cu câteva proiecte de suflet. „Am o viață normală, banală, ca a oricărui om de pe lumea asta. Nu vreau să dau interviuri, nu vreau să mai apar pe nicăieri. Nu fac nimic senzațional ca să fiu un subiect. Viața altora este mai tumultoasă. Eu am ieșit din viața publică”, a declarat Mirela Stoian pentru cancan.ro.









La un moment dat, aceasta a apărut într-o emisiune la TVR, alături de fiica sa şi Corina Dănilă, dar a dispărut din nou de pe micile ecrane.

„Nu îmi este dor de personajul Lila. Şi din cauza, dar şi datorită personajului am avut diverse experienţe. M-am bucurat de celebritate, dar şi de «greutatea» acestui nume. Dacă nu mi-am găsit de munca în ultimii cinci ani este şi din cauza faptului că lumea m-a văzut ca pe acest personaj. Pe vremea când eram «Lila» am avut salarii foarte bune, am trăit decent. Nu erau sume exorbitante, dovadă că stau în apartamentul pe care l-am luat cu soţul meu. Aveam nişte bani puşi deoparte, însă nu foarte mulţi. Atunci îmi făceam toate mofturile, făceam cadouri şi nu m-am aşteptat niciodată ca totul să se termine atât de brusc. Acum trăiesc din ajutorul celor care mă iubesc şi deplâng de pe margine eşecul meu. Sora şi părinţii mă ajută!”, spunea Mirea Stoian în urmă cu ceva ani.