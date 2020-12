Dan Bittman dă cărțile pe față! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu căsnicia sa

Dan Bittman a vorbit în sfârşit despre despărţirea de partenera sa de viaţă, Liliana Ştefan. Acesta pune stop speculaţiilor şi subliniază că cei doi nu mai sunt împreună de mai bine de patru ani.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman într-o emisiune tv.

„De căsătorit nu ne-am propus niciodată, chiar din primul moment. Am considerat că nu e importantă hârtia respectivă. Important era ca relația noastră să meargă într-o direcție comună. Care direcție comună? Un copil, și l-am făcut pe primul, pe al doilea, pe al treilea, am sădit un copac, am făcut casele. Cu ea am avut un scop în viața asta, ea mi-a dat scopul. Ea a fost femeia din spate, femeia puternică din spatele unui bărbat cam slab. Ea a fost cea pentru care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat”, a mai spus artistul.

Solistul trupei holograf și textiera Liliana Ștefan formau un cuplu de peste 25 de ani. Cei doi au trei băieți: Alex (21 de ani), Patrick (16 ani) și Mark (13 ani).

Ce decizie a luat Liliana Ștefan după despărțirea de Dan Bittman

Liliana Ștefan a anticipat cu delicatețe vâlva care se va crea după ce Dan Bittman va anunța despărțirea lor.

„Dragi prieteni (și urmăritori), vreau să scriu azi despre pasiune. Dar înainte de asta cred că ați observat că nu prea postez decât atunci când am ceva de spus ce mie mi se pare că ar fi interesant pentru voi. Din păcate, covid ne-a stricat planurile multora dintre noi. Nu m-a ocolit nici pe mine, iar proiectele artistice pentru copii la care am lucrat enorm cu pasiune eu și colegii mei, au trebuit să fie puse pe hold o vreme. Probabil că atunci când va fi posibil vom reveni. De aceea am folosit ultimele 12 luni pentru a consolida și șlefui alte resurse personale și activități pe care le-am lăsat deoparte, sperând să vină și vremea lor cândva. Timpul nu a mai avut răbdare, așa că din nou am urmat pasiunea”, a scris Liliana Ștefan pe pagina sa de Facebook.