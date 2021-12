Divorț răsunător în România! Un cunoscut actor și-a părăsit soția înainte de Crăciun, după 20 de ani de căsnicie

Actorul Vlad Zamfirescu a decis să părăsească locuința în care trăia alături de soția lui Mihaela, cu care are doi copii.

Potrivit Click!, Mihaela, fosta soție a actorului, a trăit un mare șoc după ce a auzit de decizia lui și nu și-ar fi revenit nici în momentul de față. Actorul a divorțat de Mihaela Zamfirescu în urmă cu câteva luni și a părăsit căminul conjugal. Au fost căsătoriți mai bine de două decenii și au doi copii împreună, Ștefan (12 ani) și Matei (14 ani).

La începutul lunii decembrie, actorul dăduse un interviu în care ocolise total subiectul familiei și vorbea mai mult de proiectele profesionale în care este implicat. Totuși, Zamfirescu își face timp pentru cei doi băieți ai săi și încearcă să nu îi simtă lipsa.

„Eu o să stau mai mult pe la birou, asta-i viața, pentru că este închidere de an! O mini vacanță, dar aproape de birou, pentru că am multă treabă. Nu am timp să plec din București, din păcate, anul acesta”, a declarat Vlad Zamfirescu, la începutul lui decembrie.

Vlad este unicul fiu al celebrului actor Florin Zamfirescu (72 de ani). El a moștenit pe deplin talentul tatălui său. A fost preocupat încă din copilărie de actorie, iar la doar 9 ani făce parte dintr-o trupă de pantonimă.

Acesta a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L Caragiale din București. În 1992, a debutat în televiziune cu filmul ”Milionar la minut”, iar în 1993 a apărut în pelicula «Duminica în concediu», scrisă și regizată de Nae Caranfil. După absolvirea facultății a făcut parte din numeroase piese de teatru. A primit premiul pentru debut al Uniter, după ce a jucat în «Pelicanul» de Strindberg, la teatrul Levant.