Ioana Năstase, detalii șocante despre bătaia încasată: „Nu ştiam dacă mai ies vie!”

Ioana Năstase a fost victima violenței domestice în urmă cu puțină vreme. Soțul ei, fostul tenismen Ilie Năstase, i-a aplicat o bătaie soră cu moartea. Femeia a fost nevoită să sune la 112 pentru a scăpa din mâinile acestuia.

Acum, Ioana se gândeşte serios la divorţ. Soția lui Năstase s-a trezit dintr-o dată luată la palme.

„Este o prostie ce s-a scris, cum că motivul conflictului ar fi fost Nick Radoi. Nu, eu sunt un om cu coloană vertebrală, care ştie să pună punct între trecut şi prezent. Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă.

Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a spus Ioana pentru Click!

Ioana a preferat să nu-i facă plângere soțului ei violent, deși Ilie nu ar fi la prima abatere. După cununia civilă dintre cei doi, Năstase a început să se comporte agresiv. El a mai lovit-o, iar aceasta a plecat definitiv din casa din Primăverii în care locuiau împreună.

Tenismenul a făcut presiuni mari pentru împăcare, iar Ioana i-a pus condiţii importante pentru a continua relaţia.