Mariah Carey cheltuiește o avere pentru Crăciunul perfect

Dacă sărbătoarea de Crăciun ar fi sinonim cu o celebritate, cu siguranță aceasta ar fi Mariah Carey. Și în ceea ce o privește pe artistă, multe lucruri pot fi anulate chiar acum, dar spiritul Crăciunului în nici un caz. Toată America se uită la Carey ca la un arbitru pentru a stabili când trebuie să înceapă sezonul festiv.

În fiecare an, cea mai cunoscută Crăciuniță din lume ne aduce atmosfera de sărbători cu cea mai de succes melodie de Crăciun din istorie, „All I Want For Christmas”.

Cântăreața în vârstă de 50 de ani a dezvăluit nu se poate abține să nu facă cheltuieli uriașe de Crăciun și că se bucură în fiecare an de spiritul sărbătorilor, nu doar pentru gemenii ei, Monroe și Morocco, ci și pentru copilul din ea.

„Cred că e ceva ce durează de când eram copil, când îmi doream ca lucrurile să fie perfecte de sărbători. Și nu erau niciodată. Întotdeauna cineva strica momentul, întotdeauna membrii acestei familii dezorganizate care se strângeau împreună stricau totul”, a spus vedeta pentru Elle.

„O grămadă de lucruri rele mi s-au întâmplat când aveam 12 ani”, a adăugat ea.

Cum arată Crăciunul ei perfect?

Mariah Carey, alături de gemenii ei

Mariah Carey a adăugat că sărbătoarea Crăciunului era „poate singurul moment în care puteam să respir o secundă”. „Am făcut un pact cu mine că nu voi mai permite niciodată să mi se întâmple așa ceva. După ce am trecut de prima mea relație am creat Crăciunul pe care mi-l doream”, a mărturisit ea.

Pentru ea, Crăciunul perfect înseamnă că totul sclipește în jurul ei. În fiecare an, de sărbători vedeta merge în stațiunea montană Aspen din Statele Unite, unde se bucură de decorul ca în povești.

„Mă duc efectiv într-un loc cu zăpadă. Renii sunt acolo. Vine Moș Crăciun, îi îmbrățișează pe copii. Și, apropo, chiar dacă nu aveam copii, tot aș fi făcut asta”, a menționat Mariah.