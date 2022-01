Motivul absurd al despărţirii dintre Jason Momoa şi Lisa Bonet. Ce a refuzat soția sa să facă

Jason Momoa și Lisa Bonet formau unul dintre cele mai sudate cupluri de la Hollywood, prin urmare nimeni nu se aştepta la anunţul divorţului, care a fost făcut la jumătatea lunii ianuarie.

Potrivit corriere.it, care citează mai multe publicații americane, unul dintre motivele pentru care cei doi s-au separat îl reprezintă contradicțiile pe seama vaccinului.

Dacă Jason Momoa s-a vaccinat, Lisa Bonet este adepta teoriilor conspiraționiste. Ea consideră că vaccinul anti-Covid conține substanțe care pot provoca diverse boli.

Într-o declarație comună postată miercuri pe contul de Instagram al lui Momoa, starul din Game Of Thrones, în vârstă de 42 de ani, și actrița Lisa Bonet, în vârstă de 54 de ani, au anunțat că divorțează.

„Cu toții am simțit tensiunile și schimbările acestor vremuri de profundă transformare… O adevărată revoluție are loc peste tot în lume, iar acest fapt s-a răsfrânt și asupra familiei noastre… Am resimțit cu toții schimbărilor seismice care au loc. Așa că împărtășim știrea și familiei noastre că am decis să divorțăm”, notează declarația oficială.