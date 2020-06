Un oraș din România, în topul destinațiilor sigure în 2020, mai puțin afectate de pandemie

Orașul Sibiu a fost inclus în topul 20 al celor mai sigure destinații ce pot fi vizitate în acest an, ierarhie stabilită de site-ul de călătorii European Best Destinations (EBD), site partner al organizației EDEN NETWORK (European Destination of Excellence) care funcționează sub egida Comisiei Europene.

Destinațiile selectate au fost puțin afectate de pandemia de coronavirus și au implementat deja măsuri de siguranță și igienă, considerate esențiale în perioada următoare.

„Am ales destinațiile puțin afectate de coronavirus. Aceste destinații au mai multe paturi de spital raportate la numărul de locuitori decât majoritatea țărilor europene”, au explicat autorii topului alegerile făcute.

Siteul European Best Destinations recomandă să se rezerve cazări, bilete de avion și activități, care oferă posibilitatea de refund, și să nu călătoriți anul acesta dacă aveți probleme de sănătate. Majoritatea acestor destinații se redeschid pentru turiști din 1 iulie.

Descoperă pe tabuhighlife.ro ce oraș din România a fost inclus în acest top.