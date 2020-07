7 tendințe ale acestei veri, în materie de sandale (P)

Trendurile în materie de modă se schimbă de la an la an, lucru valabil și în cazul încălțărilor. În fiecare an, vedem în vitrinele magazinelor tot felul de modele de pantofi și sandale și ne întrebăm cum le putem asorta cu piesele vestimentare pe care le avem în garderobă.

În 2020, sunt în continuare la modă nuanțele de nude, cele pudrate sau culorile închise, însă, pentru sezonul de vară, designerii de pantofi au optat și pentru nuanțe de turqoise sau albastru clasic. Spre exemplu, o pereche de sandale albastre, cu toc, se potrivește perfect cu o rochie albă și cu o geacă din denim. De asemenea, nuanțele metalizate își păstrează popularitatea și în acest an, sandalele aurii sau argintii fiind o piesă de rezistență pentru orice ținută.

Iar, la capitolul modele, iată care sunt cele mai populare tipuri de sandale pe care le vei găsi în magazine, în vara acestui an.

Sandalele cu platformă

Vești bune pentru persoanele scunde: sandalele cu platformă sunt din nou la modă, în 2020. De obicei, sandalele cu platformă au talpa ortopedică, învelită cu sfoară, iar curelele sunt din textile colorate. Aceste sandale se potrivesc perfect cu o rochie scurtă de vară sau cu o pereche de jeanși.

Sandalele cu șiret

Sandalele cu șireturi, șnururi sau panglici se poartă și în vara acestui an. Acestea pot fi purtate cu o fustă, o pereche de pantaloni scurți sau o rochie. De obicei, acest model este recomandat persoanelor care au glezna subțire, fiindcă șnururile vor evidenția piciorul într-un mod îndrăzneț.

Sandalele cu toc

Pentru o ținută elegantă, de seară, ai nevoie de o pereche de sandale cu toc. Acest model nu se va demoda niciodată, așa că este necesar să ai măcar o pereche în dulapul tău. Sandalele cu toc subțire îți alungesc piciorul, îți creează o postură zveltă și pot fi purtate în combinație cu rochii de seară, dar și cu pantaloni. Găsești cele mai frumoase modele cu toc în colecția de sandale marca AnnaCori.

Sandalele cu talpa joasă

Sandalele cu talpa joasă sunt la modă încă de anul trecut, fiind extrem de confortabile, mai ales pentru plimbările de seară. Acestea au, de obicei, un aspect artizanal și curele împletite din diferite materiale naturale, cum ar fi sfoară sau piele întoarsă. În plus, sunt ușor de purtat și de asortat cu o mulțime de piese vestimentare, fiind potrivite pentru persoanele boeme și romantice.

Sandalele cu vârf pătrat

Sunt piesa de rezistență a unei ținute chic. Acest model este extrem de confortabil, însă este destul de greu de asortat cu anumite piese vestimentare. De obicei, persoanele îndrăznețe, pasionate de modă, preferă acest model.

Sandalele sport

Sandalele sport sunt perfecte pentru drumeții, fiindcă lasă piciorul să respire, au o talpă mai înaltă, flexibilă și rezistentă, și în același timp sunt confortabile, fiind realizate dintr-un material moale. De obicei, acestea au curelele dintr-un material textil și un sistem de prindere cu scai.

Sandalele tip șlapi

Sandalele tip șlapi sunt ușor de asortat cu rochii sau chiar și cu jeanși și sunt perfecte pentru zilele în care vrei să mergi la plajă. Acestea au talpa subțire, un aspect minimalist, iar majoritatea modelelor au nuanțe nude. Sandalele tip șlapi par desprinse din perioada anilor ‘90, însă au reușit să rămână la modă și în 2020.

Așadar, acestea sunt sandalele care se poartă în vara acestui an. Pentru ținutele elegante poți opta pentru sandale cu toc sau cu platformă, iar pentru zilele în care vrei să te relaxezi pe plajă, le poți alege pe cele cu talpă joasă, cum sunt cele tip șlapi, sau sandalele sport. Iar pentru un look casual, relaxat, ia în calcul o pereche de sandale cu șnururi.