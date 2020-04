Andreea Marin are cremă pentru îngrijirea tenului cu numele său

Vedeta de televiziune, cunoscuta Andreea Marin a primit de Florii, în ziua în care își sărbătorea numele de floare, Violeta, un cadou cu totul inedit. Academie Scientifique de Beaute Paris, una din cele mai mari companii din industria de frumusețe din lume, au creat o cremă de noapte personalizată pentru vedeta din România, cunoscându-i particularitățile tenului și nevoile de îngrijire ale acestuia.

Cyrille Therme, parte din a cincea generație a familiei ce manageriază Academie Scientifique de Beaute Paris (Academie este unul din brandurile de beauty preferate de ani buni de Andreea Marin), a anunțat-o, printr-un mesaj video surpriză, că a creat o cremă personalizată ce poartă semnătura vedetei. Este numită Le Secret de Mă Nuit (n.r. Secretul nopții mele), o cremă de noapte regenerantă și hidratantă, cu uleiuri esențiale de trandafiri ce oferă tenului luminozitate.

Produsul a fost personalizat cu fotografia și semnătura vedetei și va fi disponibil în curând în România și în magazinele și saloanele partenere Top Line din țară. În plus, ambasadoarele campaniei #NuExistăNuSePoate din acest an vor folosi crema că produs de îngrijire a tenului în procesul de transformare estetică din următoarele luni. “Am primit de mii de ori această întrebare în ultimii ani: Ce folosești pentru îngrijirea tenului? Da, am folosit diverse produse de bună calitate fără să încarc tenul, fără să exagerez. Însă mi-am dorit o cremă a mea, personalizată, și acum ea este Le Secret de Mă Nuit, o cremă fină, cu mireasmă de trandafiri.

Va fi lansată de Top Line în campania #NuExistăNuSePoate. Vom lansa înscrierile pentru campania #NuExistăNuSePoate din acest an chiar mâine. Vreau tare mult să vă recastigati încrederea în voi, știu că este o perioadă grea, dar trebuie să trăim frumos și demn, să avem grijă de noi, să fim în echilibru. Campania vă ajută, de trei ani, să regășiți echilibrul minte-trup-suflet cu ajutorul tehnologiilor de ultimă oră și al produselor de bună calitate, al specialiștilor ce va ghidează să va îngrijiți în mod corect. Vă promit că viața vi se va schimbă mult în bine și în a 4-a ediție a campaniei”, declară Andreea Marin. Academie Scientifique de Beaute Paris este unul din brandurile ale căror produse de înfrumusețare au îmbunătățit vizibil calitatea tenului doamnelor și domnișoarelor care au fost, în anii trecuți, ambasadoare ale mișcării naționale #NuExistăNuSePoate. Acestea au urmat tratamente profesionale în saloanele partenere Top Line din țară, și am folosit acasă produse cosmetice profesionale care le-au ajutat că, în doar două luni, să obțînă un ten întinerit, sănătos și luminos.