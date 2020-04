Andreea Marin se relaxează înainte de Paște făcând fapte bune

Fosta Zână a surprizelor nu se dezminte și continuă să facă surprize oamenilor cu probleme în plină pandemie. Andreea Marin a strâns ajutoare și înainte de Paște a făcut câțiva oameni fericiți. Iar acum se relaxează în propria grădina și se pregătește să sărbătorească alături de cei dragi.

Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare pentru fanii ei pe care i-a anunțat că se relaxează după binele făcut, referindu-se la strângerea de alimente și ajutoare. “Liniștea și mireasma dimineții în grădina mea, de care am atâta nevoie pentru a-mi limpezi mintea și a mă pregăti sufletește pentru “furtuna” de peste zi: pentru prima dată de când Campania Prețuiește Viața a prins contur, ne-am aventurat să facem nu unul, ci 3 convoie umanitare în ajun de Paște. Înca nu răsărise soarele și tirurile noastre se încărcau. Ajutoarele noastre în materiale de protecție pentru spitale, hrană pentru Paște și apă plata se îndreaptă azi către județele Vrancea și Galați afectate de COVID-19, de asemenea Bucureștiul, cu care am început acest maraton al convoaielor umanitare, are din nou nevoie de sprijin, iar noul spital din Bucureștii Noi cu 350 de paturi pregătit exclusiv pentru bolnavii Covid e gata să-și deschidă porțile, Fundația Prețuiește Viața pune umărul la utilarea lui, astăzi voi merge acolo, multe din materialele noastre au ajuns deja. Dumnezeu să va ajute pe voi, donatorii noștri, fiecare dintre voi e un sprijin de care avem atâta nevoie să ne putem continuă misiunea!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.