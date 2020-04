Cum se pregătește Dana Rogoz de naștere în plină pandemie

Îndrăgita actriță și vedetă de televiziune de pregătește de naștere în plină pandemie și își pune tot felul de întrebări. Pe care Dana Rogoz le-a scris pe blogul personal, sub formă unei scrisori trimise fiicei ei ce trebuie să se nască în curând.

Dana Rogoz (34 de ani) are destulă treabă în această perioada de pandemie însă este preocupată și de sarcină, foarte avansată, căci trebuie să nască în următoarea perioadă. Așa că împărtășește cu cititoarele blogului ei tot felul de trăiri, iar o parte din ele le puteți citi în continuare. “Dacă m-aș infecta până la nașterea ta, cum oare aș putea eu rezista stând în altă cameră decât tine? Cum să nu pot eu să te pup și să te miros și să te strâng la pieptul meu fără nicio teamă?! Cum?! Când am mers la primul control după o perioadă lungă de izolare, am avut în minte aceste întrebări. M-am protejat cum am știut mai bine: am purtat mască, am așteptat în mășină până mi-a sosit rândul, am păstrat distanță între mine și toți ceilalți pe care i-am întâlnit în drumul meu și m-am dezinfectat pe mâini până am făcut răni. Și am fost pentru prima oară la un control fără tatăl tău alături. A fost un fel de … repetiție, căci la naștere nu va fi lângă mine în salăa, așa cum a fost la fratele tău. Uite că deja facem diferențe… ce părinți! Dar și tu, sincer acum, ce moment ți-ai ales pentru a veni pe lume! Ce moment! Dar până atunci trebuie neapărat să rămânem sănătoase! De aceea nu ieșim din casă decât pentru a merge la medic. Chiar acum câteva zile am trecut pentru prima oară prin cortul de triaj înainte să întru în spital. Doamne, ce ciudat a devenit dintr-odată totul! La început aveam foarte puternică senzația că e un vis, din care cineva mă va trezi. Căci nu se poate să ni se schimbe tuturor viață peste noapte. Acum în schimb, m-am mai liniștit. În mod paradoxal, în loc să îmi fie din ce în ce mai teamă pe măsură ce săptămânile trec și nașterea ta se apropie, eu sunt din ce în ce mai calmă și mai împăcată cu situația asta, așa cum e ea. M-am obișnuit cu necunoscutul. Există oricum o doză mare de necunoscut la orice naștere.

De dată această a trebuit doar să adaug mai multe pe lista celor necunoscute și celor care nu depind de mine. Sigur că sper să nasc cu doctoriță care mi-a urmatit de la început sarcina și care te cunoaște, micuto, cel mai bine. Sigur că îmi doresc un anumit spital. Dar am acceptat deja ideea că acest necunoscut, acest imprevizibil, poate schimbă peste noapte tot ceea ce credeam că sunt… certitudini. Să știi că o sun din când în când pe Dorina, medicul care a avut până acum grijă de noi, să o întreb dacă se simte bine. E mult mai expusă acum decât noi, și mă tot gândesc la ea nopțile dorindu-mi să rămână sănătoasă. Așa cum ma gândesc și la unchiul tău, Andrei, care și-a ales tot profesia de medic. O să îi întâlnești pe toți din familie într-o zi, nu știe nimeni care, când va trece nebunia. Iar peste ani, o să îți povestesc cum aproape tot trimestrul 3 am stat închisă în casă pentru a ne proteja de coronavirus. O să îți povestesc in detaliu, fii fără grijă, cum era Lumea când ai ales tu să o întâmpini. Ești o curajoasă, știu asta deja!”, a scris actrița pe blogul personal.