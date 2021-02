Anunțul trist despre celebra trupă Daft Punk: s-a desființat!

Daft Punk, una dintre cele mai importante şi apreciate trupe de muzică electronică din istoria muzicii, s-a desfiinţat. Cei doi membri ai formaţiei, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo, şi-au anunţat despărţirea, după 28 de ani de activitate, prin intermediul unui ultim videoclip cu numele „Epilogue”, informează BBC.

Clipul de opt minute reia scene din filmul SF „Electroma” realizat de Daft Punk în 2006. În videoclip cei doi membri ai grupului, îmbrăcaţi în celebrele lor costume de roboţi, îşi iau rămas bun în mijlocul deşertului. La final, unul dintre ei se „autodistruge”.

Un reprezentant al lor a confirmat pentru Variety că grupul s-a destrămat, însă nu a oferit mai multe detalii.

Înfiinţată în 1993, formaţia Daft Punk a făcut cunoscută muzica franceză underground în întreaga lume şi a intrat în topurile muzicale internaţionale cu hituri precum One More Time sau Around The World. Duo-ul francez a lansat patru albume de studio, în perioada 1997 – 2013. Ultimul album, apărut după o pauză de opt ani, a fost „Random Access Memories”, pe care se află single-ul „Get Lucky” şi care a fost certificat cu platină.

De-a lungul carierei, grupul a primit şase trofee Grammy din 12 nominalizări. Mai recent, duo-ul a colaborat cu artistul canadian The Weeknd, pentru piesele „Starboy” şi „I Feel It Coming”.