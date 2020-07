Care dintre fiicele lui Pavel Bartoș îi va calca pe urme actorului

Îndrăgitul actor și prezentator al unor showuri de televiziune de succes are acasă o soție dar si trei fete simpatice care îi moștenesc talentele. Însă Pavel Bartoș este convins că doar una dintre acestea îi va calca pe urme și ne-a povestit și care dintre ele este micuța care îi va calca pe urme actorului.

Înainte de a fi actor, prezentator și vedetă de televiziune, Pavel Bartoș (45 de ani) este tată a trei fete minunate, pe care le-a crescut în armonie cu mama lor și le-a învățat cam tot ce trebuie să știe. Eva (15 ani), (Sofia, 5 ani şi jumătate) şi Rita (11 ani) l-au ajutat în izolarea din cauza pandemiei să facă tot felul de filmulețe și să nu stea o clipă locului. Astfel că tatăl lor ne-a spus că astfel și-a dat seama care dintre ele îi va urmă carieră de artist. “Am încercat să-mi mențin tipul de creativitate și nevoia de a face ceva, în izolare.

asta a fost. Prima săptămâna a fost de derută, pentru că nu știam ce să fac. Pînă la urmă m-am organizat și mi am dorit să fac lucruri pe care le pot gestiona și după pandemie, în youtube. Mi-am dat seama că suntem o familie de artiști, mai ales cea mică este șefa în familie. Fiica cea mare, Eva, a fost mai retrasă, nu a apărut in vloguri. Ea vrea să se îndrepte spre cu totul altceva, altă meserie. E vrea să facă dreptul, nu are legătură cu actoria. Deși am încercat să le îndrum către alte profesii cred că la cea mică nu am scăpat. Cred că vrea să se facă actrița, n-a scăpat de acel microb. Acum să vedem, că va fi regizoare sau actriță, vom vedea ce va fi. Sau, cine știe, poate pe la 16 ani poate își va schimbă opțiunea. Vedem ce va fi cu timpul”, ne-a povestit simpaticul Pavel Bartoș.